Hodkovice - Smržovka 3:3 branky: Červenka, Špinka, Jiránek – Klaus, Hrabánek, Nič trenér domácích Roman Zitko: „Byl to těžký zápas, soupeř byl dobrý. Měli jsme na začátku šance, které jsme neproměnili, pak jsme výsledek doháněli. Ale vedli jsme také 3:2, ovšem ke konci jsme to neudrželi. Remíza je zasloužená. Za jeden bod jsme rádi, na to, jak hrajeme po pauze, je to pro nás dobrý výsledek. Příští týden jedeme do Držkova. Každý zápas je jiný, záleží na tom, jak se sejdeme, kolik je zraněných… Hřiště jsme měli u nás včera dobré a vydařilo se nám i počasí.“

Kokonín – Plavy B 1:8 (0:6)

branky: Šilhán – 3x Balatka, Rimský, Pekelský, Černý, Jandura, Šmerda

za domácí vedoucí týmu František Maixner:

„O výsledku rozhodl první poločas, hosté byli jednoznačně lepší a svoje šance s jistotou proměňovali, a tak se do šaten šlo za stavu 0:6. Ve druhém poločase se hra vyrovnala, ale i tak si hosté svůj náskok pohlídali a zaslouženě si odvezli tři body.“

za Plavy hráč Ondřej Votoček:

„Byl to jednoznačný zápas. Až moc to bylo jednoduché. Soupeř, kromě Milana Fukala, asi nastoupili v klasické sestavě. My jsme měli několik kluků z áčka, protože to nehrálo, Přepeře B nedorazily. I to nám pomohlo. Za dvacet minut už to bylo 3:0 a do poločasu 6:0. V druhém poločase jsme ještě některé šance nevyužili, chyběla nám koncentrace, dohrávali jsme zápas vlažně. Kdybychom nedělali chyby v zakončení, mohli jsme dát i deset branek. Ale důležité je, že se nám nikdo nezranil. Příště hrajeme doma s Josefovým Dolem a ještě nás čeká jedna dohrávka a A tým dvě. Budeme mít takový svěží fotbalový květen.“

Josefův Důl – Držkov B 3:2 (2:1)

branky: 2x Janků, Plaček – 2x Vaníček

vedoucí domácího týmu Zdeněk Miksa:

„Konečně jsme vyhráli. Utkání bylo vyrovnané, na šance jsme ale byli o něco lepší. Dali jsme tři góly, takže u nás spokojenost. Chvílemi to bylo o nervy. Držkov ještě v poslední minutě kopal penaltu na 3:2. Počasí nebylo dobré, ale i fanoušci dorazili.“

za Držkov hrající trenér Evžen Dvořák:

„Prohráli jsme, soupeř byl o něco lepší. Za stavu 2:1 dostali laciný gól a když jsme to otevřeli, dostali jsme na 3:1. Pak jsme snížili, ale už jsme neměli sílu na to, abychom alespoň vyrovnali. Byli jsme herně lepší, ale střelecky ne.“

Nová Ves – Železný Brod B 3:12 (2:5)

branky: Malcoci, Bukhvak, Tcaci – 4x Flétr, 2x Vít, 2x Jelínek, 2x Vepřek, 2x Rada,

trenér Nové Vsi Miroslav Kohout:

„Smutná sobota na Nové Vsi, Železný Brod vyučoval fotbal, takový by slušel titulek o našem zápase. Brod má zkušené hráče, kteří hráli I. B třídy, hraje na špici tabulky. Spojení soutěží nebylo šťastné. Je nám jasné, že na některé týmy nemáme a že se můžeme rovnat mančaftům na naší úrovni, jako je béčko Lučan, Smržovky, Držkova a další. Pro nás byla ideální III. třída. Do stavu 4:2 to dnes šlo, ale pak už naši hráči nestačili fyzicky. Brod potvrdil své kvality, my můžeme hrát v rámci svých možností. Naši hráči většinou dělají dvanáctky a tak nestíhají tolik fotbalu. Ale přednost musí dát práci. Fanoušci byli spokojení, kde by viděli patnáct gólů, ani v hokeji ne. Příště jedeme na další silný mančaft, jedeme do Mšena. Máme všechny těžké týmy na začátku, pak nás čekají ty slabší. Snad to bude lepší, uvidíme.“

za Železný Brod B trenér Zdeněk Mařík:

„Musím kluky pochválit, oproti minulému týdnu k tomu přistoupili zodpovědně. Bylo to jednoznačné utkání, ale, když jsme dostali gól, tak jsme hned do několika minut vyrovnali. Byli jsme lepší, do konce jsme hráli naplno. Pomohlo nám i několik dorostenců, a ti už měli dopoledne jeden zápas odehraný. Dostali šanci a hráli dobře. Byli čtyři a dva z nich dali po dvou gólech, takže spokojenost. Příště hrajeme na Smržovce, to bude zajímavý zápas. Naše áčko hraje ve stejný den, jejich áčko až v neděli, asi budou mít, na rozdíl od nás, z A týmu posily. Uvidíme, jak to dopadne.“

Zásada – Malá Skála 8:1 (5:0)

branky: 3x Kochánek, 2x Prousek, Mrkvička, Loukota, Kotyza - Novák

kapitán Zásady Martin Kotyza:

„Jsem rád, že zápas takhle probíhal. Soupeř měl problém se sejít, byl ve slabší sestavě a nám to tam napadalo. A trefili se ti mladší, což je dobře.

za hosty hrající trenér Petr Volek:

„Jeli jsme tam s jedenácti hráči, vypadlo nám pět lidí ze základu, posbírali jsme ty, kteří zbyli. Nastoupili jsme, ale nepočítali, že bychom zabodovali. Ale fotbal nebyl úplně špatný. Zásada je někde jinde, chce postoupit. My máme velkou marodku, jeden jde dokonce na operaci. Jaro bude pro nás divoké, celou zimu jsme měli pokoj. A teď se nám to s druhým mistrákem zkazilo. Teď máme doma Lučany, s těmi musíme dělat body. Ale hlavně jsme rádi, že se sejdeme a zahrajeme si fotbal.“

Mšeno B – Jenišovice B 3:6 (2:4)

David Ryšavý za domácí:

„Vedli jsme, ale nakonec jsme prohráli. Ještě v 6. minutě to vypadalo dobře. Ale kluci z Jenišovic jsou mladší, zkušení hráči, to otočili. Hráli I. B třídu ještě před rokem, na ty jsme nestačili rychlostně. Prostřídal jsem to, aby si všichni zahráli. Ale na soupeře jsme tentokrát neměli. Měli jsme tři kluky z áčka, ale ani to nepomohlo. Ve středu hrajeme na Smržovce, tam to musíme zvládnout, to bude prestižní utkání.“

za hosty hrající trenér Leoš Bernat:

„Vyhráli jsme zaslouženě, jsme spokojení. Ale začátek byl špatný, po prvních deseti minutách jsme prohrávali 2:0. Pak jsme se ale srovnali a poločas už jsme vedli 4:2. A pak už jsme to jen dohrávali. Příště máme doma Zásadu, když se sejdeme, tak by to mohl být vyrovnaný zápas, ale vždycky záleží na tom, jak se dáme dohromady.“

Lučany B – Kovo 2:6 (2:3)

branky: Novotný, Bednář (vl.Kovo) – 3x Marku, Kapička, Ferenc, Zikeš

za domácí předseda FK Lučany Oldřich Churý:

„Mysleli jsme, že Kovo trochu potrápíme a v prvním poločase to tak bylo. Drželi jsme s nimi krok, ale nás pak každý přejede na konci, protože nestačíme soupeři fyzicky. Kovo vyhrálo zaslouženě, ale výsledek pro nás mohl být přijatelnější, ne tak vysoký. Máme v lučanském fotbale teď nějaký útlum. Ve středu hrajeme dohrávku s Harrachovem, potřebujeme vyhrát. V sobotu máme doma Držkov a taky potřebujeme body. Plánujeme, že jich tento týden šest uděláme.“