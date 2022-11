Hrál jste aktivně fotbal? Od kolika do kolika let a na jaké pozici? Fotbal jsem hrál jen krátkou dobu v juniorech od mých 8-10 let cca. Zkoušel jsem více „postů“, ale nejvíce mě bavila pozice pravého obránce a brankáře.

Kdy přišla ta myšlenka stát se rozhodčím?

Upřímně myšlenka stát se rozhodčím přišla v době, když jsem začal studovat na střední škole. Říkal jsem si, že je to skvělá příležitost vyzkoušet si něco nového. Také se mi ke studiu hodily nějaké korunky navíc a zároveň jsem nechtěl ztratit fyzickou kondici. Bohužel, v tomto období přišel covid a já už měl jiné starosti. První krok jsem tedy udělal až o skoro dva roky později, kdy mě k tomu znovu navedl můj kamarád.

Co proto musí člověk udělat, jaká školení, musí absolvovat?

Hlavní je mít odhodlání a snahu. Bez toho to nejde. Samozřejmě ze začátku se počítá s tím, že si to chcete vyzkoušet a proto stačí mít jen základní znalosti pravidel fotbalu a průměrnou fyzickou kondici. Absolvujete seminář, kde se vše dozvíte a se vším Vám poradí. Následují i venkovní tréninky, kde se učíte věci v praxi. Poté se to liší dle soutěží. Mně od začátku se vším pomáhal předseda KR Ondřej Bohatý a ostatní členové komise, za což bych jim tímto chtěl poděkovat.

Jak vypadají nějaké závěrečné zkoušky, co všechno se při nich zkouší?

Jak už jsem zmínil v předchozí odpovědi, je potřeba mít dobře nastudovaná pravidla fotbalu a umět je aplikovat na hřišti. Rozhodčím jsou pravidelně zasílány e-testy, kde si sami ověřují své znalosti. V krajských soutěžích je potřeba splnit i fyzické testy, ale to se nováčků netýká.

Při zápase dost naběháte? Jak trénujete „fyzičku“?

Ano, obzvlášť když máte více zápasů ve stejný den, to už se potom ty kilometry nasčítají rychle. Co se týče nějaké přípravy, tak každý to má jinak. Já osobně s fyzičkou nemám větší problém, jelikož chodím pravidelně běhat k přehradě a podobně.

Kdy jste poprvé nastoupil na hřiště jako rozhodčí?

Poprvé jsem se vžil do role rozhodčího v některém z přípravných zápasů, které se konaly ještě před sezónou. Bylo to na jaře tohoto roku.

Bylo to jako pomezní? Jak jste se cítil?

Ano, šel jsem na zápas jako asistent rozhodčího. Upřímně jsem neměl ani pomyšlení na to jít pískat hned první zápas. Ze začátku jsem byl docela nervózní a trvalo mi, než jsem se do toho zápasu dostal. Nakonec jsem byl ale rád, že jsem se odhodlal vzít ten praporek do ruky a odmávat celé utkání.

Kdy jste poprvé pískal jako hlavní? Pamatujete si ten zápas , výsledek …?

Na píšťalku jsem šel zhruba po měsíci, jelikož jsem chtěl nejdříve nasbírat zkušenosti v roli pomezního a také mít větší jistotu. Svůj první odpískaný zápas si pamatuji, bylo to v Lučanech nad Nisou, které porazily Radčice 6:2. Doufal jsem, že to bude pohodové utkání, ale ke konci zápasu jsem musel poprvé tasit červenou kartu.

Co vám z vašeho rozhodcování nejvíc zůstalo, za podzimní soutěž, v paměti, jaký zážitek?

Za podzimní část mi těch okamžiků zůstalo v hlavě opravdu hodně… Asi nejvíce mi utkvělo v paměti to, když jsem během zápasu musel řešit rvačku a jiné incidenty, ať už v roli asistenta rozhodčího či hlavního. Nebo když jsem musel dávat 2 červené karty v jednom utkání, na to člověk taky hned nezapomene. Ale to jsou naštěstí jen ojedinělé momenty, v mnoha případech jsem si zápasy opravdu užíval a baví mě ta atmosféra na hřištích, která je všude specifická.

Jakou soutěž teď „pískáte“ , budete stejnou pískat i na jaře?

Momentálně pískám okresní soutěže v Libereckém kraji. Co bude na jaře, to ještě nevím. Nechci předbíhat, všechno je možné, ale o tom já nerozhoduji. Moji motivaci se posouvat výše to ovšem nijak neovlivní.

Kam až to chcete jako sudí dotáhnout , co by vám splnilo váš „rozhodcovský“ sen?

Můj rozhodcovský sen by bylo samozřejmě pískat nejvyšší soutěže ve světě jako třeba Ligu mistrů UEFA. Rád bych se zúčastnil i utkání některých zahraničních národních týmů. Pokud bych se měl dívat na věc reálněji, chtěl bych se dostat do třech nejvyšších soutěží tady u nás.

Co musí rozhodčí udělat proto, aby mohl postoupit do vyšší soutěže?

Musí se tomu opravdu hodně věnovat a dávat tomu dost času. Zkrátka někdy musí člověk odložit víkendové aktivity a místo toho vzít dres a kopačky. Ale nestačí jen to. Jednoduše řečeno musí být i kvalitní. A tak, jak je to i u profesionálních fotbalistů, je potřeba i nějaká dávka toho štěstí.

Jak je pískání časově náročné?

Tady opět záleží na individuálním přístupu. Někdo to musí spojit se zaměstnáním, někdo zase se studiem. Já jsem ten druhý případ. Někdy musím obětovat jiné záliby, ale celkově to časově lze zvládnout. Navíc bych chtěl poděkovat vedení Střední odborné školy obchodní Broumovská, která mi časově vychází vstříc, když je potřeba pískat například turnaje v pracovním týdnu.

Kolik utkání jste absolvoval za jeden víkend, jak to stíháte?

Samozřejmě někdy se stane, že máte na práci jiné věci, ale v průměru to vychází tak na 2-3 zápasy o víkendu. Někdy to bývá i náročnější, já jsem stihl maximálně 5-6 zápasů za víkend.

Máte nějaký vzor mezi sudími, těmi současnými i minulými?

Mezi mé vzory patří několik arbitrů, z těch minulých je to Pierluigi Collina, který mě bavil svým charakterem. Z těch našich je to Radek Příhoda. Ze současných sudích na mezinárodní scéně patří mezi mé vzory Bjorn Kuipers a Felix Brych. Z našich řad obdivuji Pavla Orla a Michaela Kvítka, se kterým jsem byl i na tréninku rozhodčích, kde mi předali své zkušenosti.

Kdyby jste si mohl vybrat, jakou ligu by jste chtěl pískat?

Vybral bych si nejspíše italskou ligu, to by pro mě byla největší výzva. Zároveň mě dost láká Major League Soccer která je v posledních letech na vzestupu.

A jaký zápas nebo jaké týmy byste chtěl pískat třeba na právě probíhajícím mistrovství světa?

Na letošním MS ve fotbale bych si vzal kterýkoliv tým, jelikož i dost papírově slabších týmů ukazuje skvělé výkony. Ale kdybych si měl vybrat nějaký konkrétní zápas, tak bych si přál země jako je Argentina, Brazílie nebo Belgie.