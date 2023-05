branky: 2x Halama, 2x Ferenc 2x Hall, Marku – Hradecký, Kovár

Trenér hostů Roman Zitko: „Tentokrát jsme nezahráli vůbec nic, nedali jsme si balón. Máme problém v tom, že do každého zápasu jdeme s jinou sestavou. Nemáme stabilní základ. Minulý týden nám odpadli čtyři zranění hráči. To se pak jen snažíme sehnat někoho, kdo by s námi ten zápas odehrál. Navíc jsme hráli v Rádle na malém hřišti, na které nejsme zvyklí. Ale už jsme domluvení, že příští týden by mohli kluci být zdraví a nastoupíme v rozumné sestavě. Hrajeme doma proti Malé Skále. Jednou jsme s nimi prohráli, ale většinou jsme vyhrávali. Tak uvidíme, jak to dopadne tentokrát.“

Zásada – Nová Ves 9:0 (6:0)

branky: 3x Loukota, 4x Kochánek, 2x Mrkvička

Za domácí kapitán Martin Kotyza: „Tentokrát to probíhalo jasně. Začalo to podobně jako se Mšenem, poločas jsme dohráli za stavu 6:0. Prostřídali jsme kluky na lavičce, kteří zatím moc nehráli. Ve druhé půli jsme ještě další góly přidali. Zápas byl úplně super. Takový fotbal nás baví. Uvědomujeme si, že jsme dali dohromady kvalitní tým. Hosté sice dostali hodně gólů, ale nezabalili to a zápas dohráli. My jdeme dál za postupem. Ještě minimálně čtyřikrát potřebujeme vyhrát.“

Za Novou Ves trenér Miroslav Kohout: „Domácí byli daleko lepší. I když jsme se sešli ve slušné sestavě, Zásada nám dala lekci z moderního fotbalu. Byla lepší, fotbalovější. Je vidět, že hosté mají v týmu zkušené hráče a že jedou na postup.“

Mšeno B – Lučany B 10:2 (5:0)

branky: 2x Pokorný, 2x Janalík, Puta, Kobylka, Hujer, Nagy, Elgheriani, Slobodianiuk – Sikora, Margitai

Trenér domácích David Ryšavý: „Lukáš Janalík byl ve svém živlu, dobře hráli i další. Hráli jsme dobře, soupeř neměl posily z áčka, protože ho v neděli čekal důležitý zápas proti Albrechticím. Dávali jsme góly, celý zápas se odehrál v klidu.“

Za Lučany předseda FK Oldřich Churý: „K tomu není co říct. A tým hrál v neděli, takže v sobotu za béčko nikdo nenastoupil. Výsledek byl drastický, ale tak velký být nemusel. Nedali jsme penaltu, třikrát jsme šli sami na gólmana, klidně jsme pět gólů mohli dát.“

Držkov hrál bez klíčových opor. Lučany konečně bodovaly. Jabloneček padl

Jenišovice – Kokonín 8:0 (3:0)

branky: 3x Žák, 2x Hurt, 2x Burnus, Nedelchev

Za domácí hrající trenér Leoš Bernat: „Mohli jsme dát gólů i deset, ale stačilo to. Prvních patnáct minut bylo vyrovnaných. Pak jsme dali gól a už jsme byli na hřišti my. Dorazili diváci, bylo hezké počasí, už jsme se nemuseli klepat zmrzlí na střídačce. O víkendu hrajeme proti Josefovu Dolu. Nikoho nepodceňujeme, uvidíme, jak to půjde.“

Plavy B – Železný Brod B 0:4 (0:1)

branky: 3x Plhal, Podstavek

Trenér Plavů Jan Kouřil: „První poločas byl vyrovnaný, dali jsme dvakrát břevno, mohli jsme asi i ten poločas vyhrát, byl super. Na šance jsme byli lepší. Ale pak nám došly síly. Díky zranění jsme museli střídat a už jsme pak na soupeře neměli. Teď máme „deku“, moc se nám nedaří, nemáme hráče, je moc zraněných, těžko se dáváme dohromady. Jsme v klidu, bodů máme dost, ale už vyhlížíme konec sezóny. Příště hrajeme se Smržovkou u nich. Bude zase záležet na tom, jak se sejdeme. Scházíme se špatně na tréninky i na zápasy. Těšíme se už na dokopnou. Už připravujeme oslavy sto let plavského fotbalu. Přijedou zvučná fotbalová jména. V Plavech bude 16. září velká fotbalová sláva!"

Za hosty trenér Zdeněk Mařík: „Ještě hodinu a půl před výkopem nás bylo devět. Lepili jsme sestavu. Podařilo se to a odjeli jsme v jedenácti. Řekli jsme si, že soupeře necháme hrát, co vymyslí. Nakopávali dlouhé balóny. My jsme dobře bránili. Měli jsme nějaké gólové šance, ale nedali jsme je. Oni trefili za první poločas dvakrát břevno. Pak se nám povedl brejk na 1:0. Ve druhém jsme hráli stejně, přidali jsme další tři góly. Druhou půli jsme zaslouženě vyhráli. Kluky musím pochválit za to, že plnili to, co jsme si řekli. Za mne je to naše zasloužená výhra.“

Malá Skála – Josefův Důl 0:1 (0:1)

Za domácí hrající trenér Petr Volek: „Sešli jsme se, ale máme velkou marodku. Přizpůsobili jsme se jejich hře, balóny pořád nakopávali. Soupeř měl jednu střelu na bránu a z ní dal gól. Pro nás to byl špatný zápas, my proti takovým mančaftům neumíme hrát. Potřebujeme soupeře, který si chce zahrát fotbal a ne jen nakopávat balóny dopředu. To je pro nás tragedie. Příště jedeme do Hodkovic, snad to bude lepší.“

Za hosty vedoucí týmu Zdeněk Miksa: „Byl to na šance vyrovnaný zápas, ale o ten jeden gól jsme si zasloužili vyhrát. Šancí jsme měli víc. Dohrávali jsme v deseti, bylo nás celkem třináct. Tři body si vezeme a to je hlavní.“

Držkov B – Smržovka B 3:1 (2:1)

branky: Kotyza, Štěpán Hájek - Kopecký