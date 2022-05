KOVO – Pěnčín B 3:6 ((1:1)

Trenér hostů Jarda Bílek: „Vyhráli jsme po bojovném výkonu. První poločas byl vcelku vyrovnaný, ve druhém poločase jsme to zlomili a zaslouženě vyhráli. Nám v první půli chyběl větší důraz v osobních soubojích. Ve druhém poločase jsme se v tom zlepšili, byli jsme přesní v kombinaci, rozhodli jsme vstřelenými góly a vyhráli zaslouženě. Už bychom potřebovali být ve vyšší soutěži, B třída pro nás bude zajímavější, dostačující. KOVO minulý zápas proti nám vzdal. Teď nastoupilo v dobré sestavě. Domácí taky vedli, ale nám se povedlo skóre pokaždé brzy srovnat. Hrál jsem za ně kdysi taky. Kluci to brali prestižně. My jsme byli fotbalovější, lepší. Sešli jsme se v pohodě, nemáme problém se dát na zápas dohromady, rádi si za nás zahrají i kluci z našeho áčka. O víkendu hrajeme doma s Kokonínem. Chceme neprohrát všechny zápasy, takže snad utkání skončí naší výhrou. Vždycky to záleží jen na nás, na tom, jak k tomu mužstvo přistoupí. Máme na okrese nejlepší mužstvo, myslím, že bychom měli porazit na okrese každého.“

Trenér KOVO Liridon Karagi: „Hráli jsme s lídrem tabulky, který přijel ve velice kvalitní sestavě. Pěnčín v prvním poločase byl k vidění vyrovnaný a výborný výkon obou mužstev. Ve druhém poločase se zápasu ujal rozhodčí Zdeněk Nagy. A otevřeně říkám, že se jedná o nejhoršího rozhodčího na okrese. Utkání hodně ovlivnil, s tím souhlasili naši i pěnčínští hráči. Nám vyloučil hráče, pískal tendenčně. Tím se zápas zkazil a dohrával se už jen jako přátelák. Hosté v přesilovce dali o tři góly víc. Na rozhodčího jsme podali stížnost na svaz. Nepískl třeba čtyři fauly za sebou a ještě se tomu smál. Bylo to strašný. Navíc svým jako postranní rozhodčí přijeli mladí kluci. A když oni vidí, jak hlavní píská, tak to je pro ně špatný vzor. Doufám, že od svazu dostaneme na naši stížnost od svazu odpověď. Tento rozhodčí už takhle pokazil víc zápasů, nejen tento. Rozhodčích je málo. A když mladí vidí, jak se chová a jak se tomu ještě směje, tak je to špatné. Zbytečně nám rozhodčí Nagy zkazil celý zápas. Oba týmy se na tom shodly a souhlasily, že zápas zkazil on. První poločas jsme si užívali my na hřišti i diváci. Pak to byla hrůza. Nagy je hrobař jabloneckého fotbalu. Ostuda! Zřejmě chtěl být hlavní hvězdou utkání.“

Zásada – Mšeno B 10:0 (4:0)

Trenér domácích Petr Fišer: „Soupeř nejprve přijel v desíti, potom jim ještě jedenáctý hráč dorazil. Byli to většinou mladí kluci. Ještě nejsou tak vyhraní, ale chtěli hrát fotbal, nezdržovali a to bylo od nich sympatické, takže se hrálo na pohodu. My jsme dali hned čtyři rychlé góly a pak už se zápas jen dohrával. U nás si zahráli i hráči, kteří tak často nenastupují, třeba matador zásadského fotbalu Vít Lhota, který ve svých padesáti letech dal v 89. minutě na 10:0."

Kokonín – Plavy B 2:2 (1:2)

Za domácí předseda FK František Maixner: „Kokonín, oslabený o několik hráčů základní sestavy, se ujal vedení po pěkné akci ve 27.minutě. Hostům se ale po chybách domácích podařilo do poločasu skóre otočit v druhém poločasu se hrál vyrovnaný fotbal, štěstí se nakonec usmálo na domácí tým, kdy opět po chybě v obraně hostů vyrovnal Šilhán v 85.minutě.“

Josefův Důl – Držkov B 2:0 (1:0)

Železný Brod B – Malá Skála 8:2 (3:1)

Za domácí Jaroslav Kletečka: „Naše rezerva dokázala napravit podzimní vysokou porážku na Malé Skále a postupuje tabulkou výše. Reálně má na to se ještě poprat o třetí místo.“

Petr Volek, Malá Skála: „My jsme byli nějací skleslí. Nechali jsme si tradičně, jako minule, dát gól hned v první minutě. Pak jsme srovnali, říkali jsme si, že by to možná mohlo jít. Ale nějak se nedařilo. Někteří jsme měli z minulého týdne ještě nějaké ty zdravotní neduhy. A pak už to šlo po dalších gólech úplně do kytek. Byli jsme bez posil. Už se nás to takhle drží čtrnáct dnů, potřebovali bychom to prolomit. Jako hráči jsme se sešli, ale prostě nám to nešlo. O víkendu přijede k nám Zásada. To bude hodně těžké. My, co máme nějaké to zranění, tak, pokud máme rozum, budeme asi chybět. Ale protože ho nemáme a asi nastoupíme, tak to zřejmě moc dobře pro nás nedopadne. Škoda, že si někde nemůžeme nějaké dobré hráče půjčit….“

OKRESNÍ SOUTĚŽ:

Radčice – Mšeno C 1:6 (0:4)

Za vítězný tým David Ryšavý, hrající trenér A týmu: „Pro Mšeno to byla úspěšná fotbalová sobota, A i C tým vyhrál. Vzal jsem si s sebou čtyři kluky, kteří hráli ráno. Radčice už se moc nescházejí, příští sezónu nebudou už přihlašovat. Toto je jejich poslední sezóna. Hrálo se tam v klidu. Dokonce jsem si dal taky jeden gól.“

Lučany B – Kořenov 3:3 (1:2)

Předseda FK Lučany Oldřich Churý k utkání řekl: „Zasloužená remíza. Byl to pohodový fotbal. Soupeř nebyl vůbec špatný. My jsme kopali několik penalt, ale neproměnili jsme je. Béčko nám po dlouhé době získalo bod.“

TJ Vesko Nová Ves – Smržovka B 7:1 (5:0)

Trenér domácích Miroslav Kohout: „Jsem s výsledkem spokojený. Smržovka přijela posílená o několik hráčů z áčka. Přijela, aby nám trochu zkomplikovala druhé místo. My jsme podali dobrý výkon, hlavně v prvním poločase, ve kterém jsme dali pět gólů. Kluky jsem pochválil, jak se k utkání postavili. Derby se povedlo. Ještě větší nás čeká o víkendu. Hrajeme proti Lučanům. Na zápas přišlo i hodně diváků a vytvořili parádní atmosféru a diváckou kulisu.“

Za Smržovku B Jiří Macek: „Derby béček bylo suprové, šance na obou stranách, vyrovnaný zápas. Mohli jsme vyhrát, náš útočník trefil v 85. minutě tyč asi z padesáti centimetrů. Mohlo být rozhodnuto. Ale sklouzlo mu to z kopačky. Ani jedno derby jsme neprohráli, což je pro nás úspěch. Teď o víkendu jede áčko do Jablonečku a béčko hraje doma proti Radčicím.