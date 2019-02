Jablonecko – Na Brod čekal druhý tým tabulky krajského přeboru a od úvodního hvizdu se hrál kvalitní fotbal. Domácí tým byl rozhodně tím nebezpečnějším. „Skalice byla velmi efektivní, což se o nás nedá říci. Na šance se, bohužel, nehraje, a tak zápas dopadl pro nás blbě.“ uvedl za Brod trenér Jaroslav Kletečka.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

FK Železný Brod – FK Skalice 2:3 (2:1)

Ve 14. minutě se dostal sám za obranu Skalice Kysela, ale jelikož měl hlavu dole, tak si nevšiml, že hostující brankář je vyběhnutý až na hranici velkého vápna a míč si posunul daleko od nohy. A brankář hostí tutovce zabránil. Za čtyři minuty se trefil Svoboda a Brod vedl 1:0.

BROD VEDL O DVA GÓLY

Ve 20.minutě se dostal z boku do úniku Kysela a místo přihrávky před branku volil zakončení z úhlu. A brankáře Osmančíka nepřekvapil. Pak se ale Kysela prosadil před brankou soupeře a Brod vedl již 2:0. Poté se oba týmy i nadále snažily o útočnou hru. Závěr poločasu si domácí nepohlídali. Ve 43. minutě se tlačili domácí do velkého vápna Skalice, kde vytvořili nebezpečný závar, ale místo zakončení přišel brejk a chyba dvou brodských hráčů. Následně Lebruška snížil na 2:1.

MĚLI DALŠÍ TUTOVKY

Ve druhém poločase měl Brod několik příležitostí zvýšit. Hloušek běžel sám na branku Skalice, ale příliš pomalu, takže se nechal vytlačit do úhlu, odkud pálil velmi nepřesně. Po pěkné akci Kysely měl jasnou tutovku v do odkryté brány Skalice Makula, ale nedal. Stejný hráč trefil z přímého kopu břevno hostující branky. Neproměněné šance rozhodně rozhodly a Skalice to potrestala.

V 64. minutě se dostal zakončení Lebruška. Kopal vyrazil, ale statická obrana Brodu nechala dorážku bez povšimnutí. A Lebruška napodruhé již vyrovnal 2:2. O dvě minuty mohli hosté dostat do vedení, ale Kopal Brod podržel. Pak po ruce Vance hosté zahrávali přímý kop, který trefil brodského hráče ve zdi tak nešťastně, že propadl na penaltu, kde byl Halbich a střelou po zemi nedal Kopalovi šanci 2:3.

UŽ TO NEZACHRÁNILI

A tak Brod ze čtyř střel dostal tři góly. Domácí se snažili o vyrovnání, ale počáteční lehkost byla ta tam. Vyrovnání měl kopačce Kysela, který v 87. minutě branku hostí ale přestřeli. A tak Brod ztratil nadějně rozehraný zápas.

Rozhodčí: Kuriljak ŽK: 3:2 Diváků: 74. Sestava: Kopal, Aubrecht (69. Šefr), Novotný, Šilhán, Král. Picek, Vanc, Svoboda, Makula K., Hloušek (74. M. Kotlár), Kysela.