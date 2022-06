Na Smržovce to frčelo! Za fanoušky hrál i starosta. Penaltu dala zdravotnice!

Derby fanoušků proti týmu Smržovky si užili všichni, kteří do fotbalového areálu dorazili. Vypadá to, že pro fotbalový mančaf se stane do nové sezóny šťastným číslem osmička. V 88. minutě byl stav utkání 8:8 a tím také duel skončil.

Marek Hotovec | Foto: Josef Březina