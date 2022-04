Albrechtice – Jenišovice 4:6 (2:4)

V Desné na UMT hostovaly Albrechtice. Na svém budou snad hrát až po Velikonocích. Vedoucí domácího týmu Jan Pipek: „Hráli jsme bez gólmana, ten byl z posledního zápasu s Přepeřemi vyloučený. V bráně byl hráč z pole. Po dvaceti minutách jsme prohrávali 3:0, pak jsme stahovali, ale hosté dali další. Tentokrát to byl od nás špatný výkon.“ Výkon vítězného mužstva okomentoval hrající trenér Jenišovic Leoš Bernat: „Začátek se nám povedl, hned z prvních třech šancí jsme dali tři góly. Domácí snížili na 3:2, tak to bylo trochu dramatické. Poločas byl vyrovnaný, ale góly jsme dávali my a ještě několik tutovek jsme nevyužili. Ale byli jsme lepší. Taky jsme kopali dvě penalty, obě jsme dali. Domácí taky jednu dali. My jsme dopředu hráli dobře, vzadu jsme měli udržet lepší výsledek, neměli jsme tolik inkasovat. Náš Marek Randák vstřelil hattrick.“

Lučany – Studenec 2:2 (1:1)

Předseda FK Oldřich Churý: „Remíza pro nás je úspěchem, výhru jsme si tentokrát nezasloužili. Soupeř měl více ze hry, byl lepší, líp kombinoval. Naše obrana sice pracovala spolehlivě, ale Studenec byl fotbalovější. Náš tým byl téměř kompletní. Povrch hřiště byl ale těžký, dost podmáčený. TJ Jiskra Harrachov – Mšeno/Jablonec 3:2 (1:2)Za Harrachov k zápasu uvedl Hubert Rieger: „Naši kluci hráli dobře, ale i Mšeno hrálo výborně. První poločas vyhráli a my jsme až ve druhém srovnali. A deset minut před koncem jsme zvýšili na 3:2. Oni byli lepší první půlku, my druhou. Nebylo daleko k plichtě. Ale jarní rozjezd se nám doma v každém případě povedl. I hřiště se nám podařilo upravit tak, abychom nemuseli zápas překládat jinam. Byl to slušný zápas. A taky rozhodčí pískal dobře.“David Ryšavý, trenér Mšena: „Byl to těžký zápas, i když jsme v poločase vedli. Na jejich malé umělce to bylo pro nás náročný. Domácí tam umí hrát, hází auty do vápna, hraje to jako rohy. Na malém prostoru byli důrazní, nedali nám moc šancí. Naši rychlí hráči se moc neprosadili. Dobře bránili, pořád byli blízko nás. Ve druhém poločase vůbec hrál Harrachov dobře, přitlačil nás silově. Umí to na té malé umělce hrát, vyhovuje mu. Nám se dobře hraje na velkém hřišti. Máme na to i přizpůsobené hráče, kteří mohou využít svoji rychlost. Naši kluci dostali nakopáno, jsou z toho zničení. V Harrachově navíc mají umělku první generace, takže povrch je dost tvrdý. A vzhledem k tomu, že to bylo hodně o soubojích, tak ten tvrdý povrch byl znát, opravdu těžký zápas. Myslím, že v Harrachově moc týmů nevyhraje. Domácí mají na své podmínky přizpůsobený kádr.“

Smržovka – Plavy 0:2 (0:2)

Hosté předvedli kvalitní výkon, který jim zajistil tři body. Zápas se hrál v Desné na umělce. Kouč Plavů Jaroslav Pekelský mohl chválit. „Soupeř měl několik hráčů z béčka. I nám chybělo z různých důvodů pět hráčů. Máme taky dva zraněné. Ale nastoupili jsme i tak ve velmi dobré sestavě, v takové, která už I.B třídě odpovídá. Scházíme se dobře na tréninky, na posledním nás bylo šestnáct. Kluky to baví a přenesou to i do zápasu. Tentokrát jsme soupeře jednoznačně přehráli. Pokud budeme pomýšlet na postup do vyšší soutěže, tak bychom ale museli v přípravě ještě přidat, trénovat poctivě minimálně dvakrát v týdnu a změnit i styl hry na náročnější. Jsme za tři body rádi.“Za Smržovku Jiří Macek: „Byla to hrůza běs z naší strany. Jeli jsme do Plavů ve splácané sestavě, asi ve dvanácti lidech. Někteří naši kluci nám to odřekli hodinu před zápasem. Měli jsme sice dva hráče na střídačce, ale opravdu jen kdyby se stalo něco mimořádného. Měli jsme tři střely na bránu, ale další šance žádné. Plavy byly po celý zápas lepší. Naši kluci byli vyšťavený, unavený, od 70. minuty vyřízení. Všechny hráče naše týmu teprve teď skolil covid, nemocných bylo 80% hráčů.“

Mírová p. K. – Držkov 1:4 (1:2)

Favorit I. B třídy, tým Držkova, určitě nehodlal domácím body přenechat. A to se taky stalo. Plný počet si odvezl.Evžen Dvořák k výkonu Držkova: „V poločase už jsme mohli vést čtyři i pět nula, ale trochu jsme si to sami zkomplikovali. Měli jsme hodně šancí, ale nedávali jsme góly. Zápas jsme měli pod kontrolou, ale domácí dobře bránili. Až když jsme dali třetí gól, tak už to bylo jasné. Z našich hráčů se nejvíc dařilo Pepovi Justovi, který dal čtyři góly. Do zápasu jsme nastoupili kompletní kromě naší posily Tomáše Čížka a bez Jirky Vokáčka. Lukáš Brožík hrál s teplotou.“

Hodkovice n. M. – Jablonné v Podještědí 6:0 (1:0)

Trenér domácích David Novotný: „Hráli jsme na umělce v Doubí. Celou dobu jsme byli na balónu lepší, měli jsme více šancí, ale nedokázali jsme je proměnit. Hosté hrozili po brejkových situacích. Drželi jsme víc balón, byl to zápas v naší režii. V základní sestavě jsme měli tři absence, ale dobře jsme doplnili."