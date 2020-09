Výborná akce se povedla o víkendu na hamrovském fotbalovém hřišti. A třešničkou na dortu bylo ještě domácí utkání B týmu v I. A třídě, který porazil Ruprechtice 10:1.



A před zápasem připravili organizátoři z FK akci v rámci Výkopné, celostátní fotbalová akce, která měla potěšit fanoušky a fotbalisty v době, kdy koronavir od jara narušil všechny soutěže a na celé čáře nad fotbalisty vyhrával.

Výkopná nahradila soutěže

Co se vlastně ve sportovním areálu událo, o tom informoval hlavní organizátor Miroslav Pačes.

„Zúčastnili jsme se už soutěže Kopeme za fotbal. A její součástí byla teď navíc Výkopná, vyhlášená jako mimořádná soutěž právě proto, že byla jarní sezóna kratší, tak aby fotbal, v době, kdy se nemohlo hrát, Soutěž Kopeme za fotbal byla určená pro mužstva až do výše krajského přeboru a výkopná patřila všem. Ale byla to soutěž, která trvala jen čtrnáct dnů. A v té době mohl kdokoliv posílat hlasy zaregistrovaným klubům. A protože nám lidé poslali hodně hlasů, tak jsme patřili mezi vyhodnocená mužstva. Proto jsme uspořádali na hamrovském hřišti zábavné odpoledne a převzali jsme ceny za body, které jsme ve Výkopné získali,“ uvedl Miroslav Pačes. Ve sportovním areálu byl pro hamrovskou veřejnost připravený opravdu bohatý program, navíc umocněný krásný počasím.

Klobásky všem chutnaly

„My jsme dostali výborné pivo, klobásy od Vahaly a propagační materiály a baner. Pozvali jsme kapelu z Turnova s názvem Roubovaný okurky, která hrála k poslechu a k tanci samé hezké melodie,“ řekl hlavní organizátor, kterému se podařilo právě hudbu pro potěšení návštěvníků zajistit. Akce v Hamrech se povedla na víc jak sto procent právě díky organizátorovi, který je zkušený, dlouholetý milovník fotbalu.

Mezi třemi tisíci kluby

Ve Výkopné se zúčastnilo přes tři tisíce fotbalových klubů, kterým mohli příznivci posílat hlasy. „My jsme z takového velké počtu skončili mezi prvními dvěma stovkami díky hlasům našich fanoušků a za to jim patří naše poděkování,“ vzkázal všem Miroslav Pačes.

B tým v top desítce

A slavit mohl také B tým, který se v hlavní, celoroční soutěži Kopeme za fotbal sólově umístil na desátém místě, mezi nejlepšími. A těch bylo víc jak tisíc. „Do této části už se započítávají nejen fotbalové výsledky, ale také další akce, které organizujeme, hodnotí se aktivita klubu,“ dodal organizátor společenského života ve fotbalovém klubu Velké Hamry.

Akci chválil také předseda FK Josef Hnídek, kterého těší nejen zatím výborné fotbalové výsledky, ale i reklama, která je pro FK Velké Hamry také hodně důležitá.