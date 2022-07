Rovných 47 gólů má na kontě nejlepší střelec I. B třídy východ Lukáš Brož.Objeví se další takový, který by ho už konečně přestřílel?

Lukáš Brož - 47 gólů | Foto: Josef Březina

Držkovský kanonýr s bohatými fotbalovými zkušenostmi, když mu to pracovní podmínky dovolí, na tréninku nechybí. Ale nepodceňuje ani individuální přípravu. „Nemám speciální recept na to, jak dávat góly. S přípravou už jsme začali, soutěž pro nás začíná 6. srpna a to už zase tak daleko není. V týdnu trénujeme dvakrát. Když nemůžu na trénink kvůli jiným povinnostem, tak si pak jdu určitě aspoň zaběhat.“ Držkovský tým se bezkonkurenčně usadil na prvním místě tabulky s velkým předstihem. Na kontě se mu nahromadilo 72 bodů. Druhý Studenec se 48 body a třetí Plavy se 47 body neměly šanci se na suveréna dotáhnout. „Už by se mohl v našem týmu najít někdo mladší,“ přeje si Lukáš Brož.