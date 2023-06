DOMINIK MRKVIČKA nastřílel soupeřům třicet čtyři góly. Bude mu to stejně dobře pálit také v I. B třídě? Hraje s číslem sedmdesát sedm. A dvě sedmičky by mu mohly přinést štěstí.

Jaká byla, podle vás, uplynulá sezóna týmu?

V Zásadě jsme si udělali docela solidní kolektiv, navzájem jsme si sedli a pak už to šlo samo. Nechci říct, že by vždycky všechno vycházelo, párkrát jsme i klopýtli. Ale ani jednou jsme neprohráli. Po několika letech postupujeme zpět do I. B třídy.

A jaká bude ta následující sezóna v I. B třídě?

Přál bych si, aby to bylo jako v této sezóně. Asi nebude snadné se tam udržet, musíme bodovat. Každý chce být první, musíme bojovat. Když budeme první rok v horní polovině tabulky, tak to bude dobré.

Co vás čeká? Budete mít od fotbalu chvíli volno?

Jako hráči budeme mít dovolenou, ale fotbálek si zahrát půjdeme.

Jak se vám hrál poslední zápas se Železným Brodem, když už bylo rozhodnuto?

Když jsme hráli utkání s Kovem, tak jsme věděli, že nám stačí získat bod. A podle toho také fotbal vypadal, takový laxní. Před posledním zápasem s Brodem jsme si řekli, že nechceme prohrát, nechceme přijít o šňůru vítězství. A podle toho jsme hráli. Snažili jsme se neprohrát, i když to možná někdy nebylo znát.

Máte zápas, který vám vůbec nevyšel?

To byl třeba právě ten poslední. V tom se mi nedařilo. Zranil jsem se, byl to pro mne spíš smolný fotbal.

A na utkání, ve kterém se vám hodně dařilo, vzpomínáte?

Ano, to bylo utkání proti Hodkovicím. Před tím jsme měli trochu pařbu a všichni se mi před fotbalem smáli, že jsem nějaký vyšťavený. Počkejte, až dám hattrick, jsem jim řekl. No a v prvním poločase jsem ho dal a šel jsem střídat.

Na kontě máte třicet čtyři góly. Je to hodně nebo málo? Jste spokojený?

Jsem spokojený. Pokaždé, když jsem hrál, tak jsem dal minimálně jeden gól, kromě asi dvou utkání.

Uspějete i mezi střelci v I. B třídě?

Chtěl bych.

A vás osobně čeká dovolená, abyste si odpočinul před další sezónou?

Já budu relaxovat na stavbě. Stavíme barák, takže budu bez dovolené nebo bude pracovní.