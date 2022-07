.„Máme až 35 rozhodčích, to je nejvíc ze všech okresů. Chodí pomáhat i na lajny v krajských soutěžích, pískají I. B třídu a I. A třídu a pokud nás požádají, pomohou i na Liberecku, Semilsku a Českolipsku. Věkové složení je od patnácti let do důchodového věku. Ti nejmladší mohou pískat mládežnické soutěže nebo pomáhat na lajnách. Jsme rádi, že mladí mají zájem. Chodí s těmi zkušenějšími, kteří jim poradí,“ řekl k situaci předseda komise.V Jablonci nezapomínají na nábor zaměřený třeba na studenty středních škol. „Hodně nám pomáhá Martin Klement ze smržovské školy, ve které je velká základna fotbalistů. Někteří zájemci přišli z jabloneckého dorostu a někteří přes nábor, který pořádal FAČR. Rozhodčích máme dost, ale nejvíc nám chybí věková kategorie mezi třiceti a čtyřiceti. Tu potřebujeme nejvíc. Mladí často začnou, ale někteří nevydrží dlouho, nemají pro to takové nadšení. Uvědomí si, že je to také velká zodpovědnost. Sami ještě třeba hrají fotbal, takže jeden den o víkendu hrají a druhý pískají. A to je náročné,“ dodal předseda.

Na otázku, jak často musí OFS řešit problémy rozhodčí versus hráči nebo diváci, zazněla jasná odpověď. „Za celý rok jsme na okrese řešili jen jeden problém. Jednalo se o derby a to bývá často vyhrocené.“Na chování fanoušků a často i hráčů musí mít fotbalový sudí často pevné nervy. Posílení několika kelímky pivního moku si totiž diváci často dovolí víc, než by měli. Co s tím může nebo nemůže rozhodčí udělat?„Ti starší, zkušenější si s tím poradí. Člověk je musí obdivovat, že i přesto pískají dál. A právě s nimi byli spokojení třeba na Českolipsku. Ale mladé, začínající rozhodčí to může často odradit. Nemají zapotřebí poslouchat vulgární výrazy podnapilých fandů nebo i nervních hráčů. Když fanoušci rozhodčího uráží, může přerušit utkání a požádat hlavního pořadatele, aby zjednali pořádek. Napomenutí diváků pak musí pořadatel vyhlásit. Sudí to napíše do zápisu a to už dál řeší disciplinární komise nebo STK,“ upřesnil Bohatý.

Sám píská už víc jak deset let. Jaký je podle něho fotbal, jací jsou fanoušci a hráči? „Nevraživost fanoušků se, bohužel, zvyšuje. Často jsou urážky a výhrůžky namířené i na rodiny rozhodčích. A to už jsou extrémy. Zvládnout takové situace je pak těžké právě pro začínající rozhodčí. Společnost se hodně změnila, chování lidí je čím dál horší. To jsou často důvody, proč sudí skončí a my tak přijdeme o dalšího kolegu. Když má fanoušek vedle sebe dva další a dají si pár piv, tak jsou silní. A když je pak potkáte na ulici, tak mají sklopenou hlavu. Už se několikrát stalo, že šel rozhodčí pískat poprvé a právě s takovou situací se setkal. Takže nám pak akorát přišel říct, že končí a další zápas už pískat nejde,“ vylíčil strasti rozhodčích Bohatý.

Podobné situace se stále více odehrávají i mezi rozhodčími a hráči. „Hráčů je stále méně, a tak fotbal hrají i takoví, kteří na to herně už ani nemají. Právě ti pak často vyvolávají na hřišti konflikty a vybíjejí si nálady na rozhodčích,“ dodal rozhodčí. Častokrát jsou sudí schopní do jisté míry podobné situace přehlédnout, ale všechno má své meze,“ zdůraznil rozhodčí.A odměny rozhodčích? Ty se řídí sazebníkem. O velké částky se ale určitě nejedná. Navíc, k zápasu se musí dostavit minimálně hodinu předem, po zápase je jeho povinností udělat elektronický zápis. A když se k tomu přičte doprava na utkání a zpět, tak mu ze zasloužené odměny příliš nezbude. Ale pár hodin mu takový koníček při každém utkání zabere. S ohledem na ceny pohonných hmot mu leckdy „odměna“ tak tak pokryje náklady na dopravu a vynaložený čas.„Komise na okresech volají po zvýšení. Někteří mladí to berou jako brigádu, někteří proto, že je to baví. Na velký výdělek to ale určitě není,“ dodal Ondřej Bohatý.

Sám osm let pískat třetí ligu a divizi, teď rozhoduje na Liberecku krajský přebor. „Ještě před několika lety byla kvalita týmů ale i rozhodčích větší. To už teď upadlo a často hraje nebo píská každý, kdo se přihlásí. Úroveň se snižuje v obou směrech,“ zhodnotil aktuální situaci předseda komise rozhodčích.A co když se na zápas tři rozhodčí nedostaví? „Pak musí domácí tým zajistit rozhodčího laika, který ale musí být členem FAČRu. Pokud takového nemají, tak se musí dohodnout se soupeřem, který ho k dispozici má. Už to nemůže být „jen“ laik, ale podmínkou je právě členství ve FAČRu. Na Jablonecku s tímhle ale problém nemáme. Jsme jediný okres, který obsazuje zápasy třemi rozhodčími. Často nám rozhodčí v sezóně i přebývali, protože bylo méně týmů a méně utkání. Proto můžeme pomoct třeba na Liberecku, kde hlavně v nižších třídách rozhodčí chybí. Práce ale mají sudí stále dost. A právě vzhledem k úrovni soutěží musí častěji řešit situace, se kterými by se v minulých letech nesetkali. Když jsem začal pískat na jabloneckém okrese, tak fotbal hráli fotbalisté. Měli úroveň, hrála se zajímavá a kvalitní derby, pěkná utkání. Dnes je náročné některá utkání řidit,“ zdůraznil Ondřej Bohatý.

Jablonec má i svoji ženu rozhodčí. Rozhovor s Andreou Plátkovou si přečtete ve fotbalové příloze 4. srpna, která bude přílohou Jabloneckého deníku.