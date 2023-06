gól: Plaček - Bernat

Vedoucí domácího týmu Zdeněk Miksa: „Byla to zasloužená remíza, oni vyhráli první poločas, my jsme potom stihli vyrovnat pár minut před koncem. Jsme spokojení s remizou, na to, že přijely Jenišovice. Máme několik marodů, ale dohromady jsme se dali. Jeden bod zůstal doma. Příští týden jedeme do Mšena, hrajeme tam dopoledne.“

Trenér hostů Leoš Bernat: „Nevyhráli jsme ze dvou důvodů. Je tam malé hřiště, na kterém se snad ani fotbal hrát nedá, nebyl prostor si nahrát. A chybělo nám ze základu sedm hráčů. Ale i tak jsme byli lepší a měli jsme vyhrát. Bohužel to nevyšlo, soupeř dal náhodný gól, nakopl míč a ten přelétl našeho gólmana. Domácí hráli na hranici slušnosti. Mohli jsme v pěti minutách vést 3:0, ale vedli jsme jen 1:0, pak už to byla taková holomajzna, nakopávané míče. Gól jsme dostali pět minut před koncem. My jsme zatím všechny zápasy vyhráli, pouze se Zásadou a teď s Josefovým Dolem jsme remizovali. Příště máme doma Hodkovice. Je to derby a doufám, že vyhrajeme.“

Kokonín - Mšeno B 0:1 (0:1)

gól: Hujer

Trenér hostů David Ryšavý: „Jelo za nás jen osm dospělých, zbytek si zahráli starší žáci, protože nám chyběli lidi do sestavy. Pomohli nám, vyhráli jsme 1:0. Ještě ve středu jsme mysleli, že ani nepojedeme. Kluci to ubojovali, bránili, přivezli tři body. Chytal za nás ještě Dominik Havrda, aby se po zranění dostal zase do formy. Míra Brániš to už za áčko do konce sezóny dochytá.“

Lučany B – Zásada 0:4 (0:1)

góly: Mrkvička, Kotyza, Šupík, Princ

Za domácí předseda FK Oldřich Churý: „Z naší strany to byl jeden z vydařenějších zápasů, i když jsme prohráli. Pak nastoupil jejich rozdílový hráč Kotyza a bylo to znát. I když my jsme si dali první a poslední gól vlastní. Hosté vyhráli naprosto zaslouženě. Náš výkon určitě nebyl tragický. Jen jsme mohli Zásadu trochu víc potrápit. My jsme hlavně chtěli zápas odehrát. Jestli přihlásíme béčko na podzim do soutěže, to se ještě uvidí, o tom si budeme muset promluvit.“

Hrající kapitán a autor gólu Martin Kotyza: „Dali jsme góly až ke konci zápasu, prvních šedesát minut jsme neproměnili spoustu šancí. Měli jsme sice výsledek pod kontrolou, ale v prvním poločase už jsme mohli dát gólů víc. Ve druhé půli jsme ale nasázeli soupeři rychlé tři góly a pak už to bylo dobrý. Bylo dost teplo, ke konci už toho měli všichni tak akorát. Mně osobně to nevadí, ale fotbal je v takovém počasí pak trochu náročnější. Teď máme doma Kokonín, tak uvidíme, jestli vyhrajeme i tentokrát.“

Nová Ves – Držkov B 0:5 (0:1)

góly: 2x Kotyza, Stumer, Štěpán, Tříska

Domácí trenér Miroslav Kohout: „Byla to černá neděle novoveského fotbalu. Dávali jsme se těžko dohromady, někteří hráči byli omluvení, někteří se nedostavili. Zápas jsme odehráli, ale byl to nejhorší zápas, který jsme odehráli. Přitom přijel mančaft, který byl hratelný. Příště hrajeme derby v Lučanech.“

Smržovka B – Plavy B 1:1 (1:1)

góly: Nič – Bergmann

Za domácí Lukáš Červenka: „Soupeř byl těžký. Bylo to vyrovnané utkání, zasloužená remiza. My jsme si dali vlastní gól, pak jsme vyrovnali. Moc šancí na obou stranách vidět nebylo. V sobotu hrajeme na Kovu, pak máme doma Malou Skálu, jedeme do Jenišovic a poslední zápas hrajeme doma 20. června se Mšenem B. A hned 24. června od 17 hodin hrajeme tradiční zápas proti fanouškům.“

Za hosty kapitán Jan Kouřil: „Po dlouhé době máme bod, ještě před obědem nás bylo asi osm, ale pak se nám to podařilo nějak poskládat dohromady. Byli jsme tak padesát let a padesát kilo a vejš… Mohli jsme i vyhrát, ale nedali jsme vyložené šance. Hrál se ale hezký fotbal na obě strany. Jsme spokojení, jak to dopadlo. Máme problém se složením kádru, dnes nám pomohli i dva mladí hráči z áčka, kteří za nás někdy nastupují. A museli pomáhat i ti, kteří dlouho nehráli a budou se z toho možná dávat chvíli dohromady. Je to bída, moc zraněných, málo lidí na tréninku, špatně se scházíme. Ale musím říct, že bodu si ceníme, chytli jsme se, blýská se na lepší časy. Všichni, kteří dneska hráli, tak to poctivě odmakali. Kdo dnes hrál, toho musím pochválit. A měli jsme taky gólmana z áčka a to bylo znát. Dobře dirigoval hru. Mohli jsme vyhrát, ale remíza je zasloužená.“

Hodkovice B – Malá Skála 2:1 (1:1)

góly: 2x Kovár – Plátek

Za domácí trenér Roman Zitko: „Vítězství, ale byla to bída, hrozný fotbal, už jsem viděl lepší. Tři body bereme, bylo to těžký. Na začátku jsme prohrávali 1:0 z penalty, pak rozhodčí pískl penaltu pro nás, tak jsme srovnali. Dneska s námi hráli kluci z dorostu, jeden měl dvě gólové šance, ale nedal, asi byl nervózní. Měli jsme taky dnes několik zraněných, tak jsem je hned vystřídal, aby se dali brzy dohromady. Ale tři body máme doma a to je hlavní. Teď hrajeme s Jenišovicemi, to je derby. Doufám, že zopakujeme zápas se Železným Brodem, se kterým jsme v neúplné sestavě uhráli suprový zápas s výsledkem 1:1, dokonce jsme vedli a nechali jsme si dát zbytečný gól. Rádi bychom to zopakovali.“

Za hosty trenér Petr Volek: „Hráli jsme katastrofálně, kupodivu jsme se dali trochu do kupy a sešli jsme se. Byl to ale snad nejhorší náš zápas. Měli jsme penaltu, ze které jsme gól dali, ale pak jsme taky z penalty dostali. Na začátku druhé půle nám soupeř dal takový hloupý gól. Vystřídali jsme. Trochu jsme Hodkovice přimáčkli, ale už jsme neměli dost sil na výhru. Takový zápas mě strašně mrzí. Nebylo to ono. Teď jsme hráli se dvěma soupeři, které jsme měli povinnost porazit. Proto je to velké zklamání a ztráta šesti bodů. Teď nás čekají už jen těžcí soupeři, Brod, Držkov, Plavy, musíme dokázat překvapit. Za Brod asi nastoupí mladí kluci z dorostu. A ti parádně běhají, jsou rychlí, co ještě neumí fotbalově, tak to zase mají v nohách. Ale nějak to dopadne.“