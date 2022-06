Noc vítězů! V Pěnčíně se rozjedou velkolepé double oslavy dvou postupů

Co řekli, to také splnili. Oba pěnčínské týmy pustupují do vyšší soutěže. Salava! Sodoma! Kahovec! Tak se slaví na Pěnčíně.

Pěnčín hrál v Pěnčíně | Foto: Josef Březina