za domácí vedoucí týmu Zdeněk Miksa:

„Vyhráli jsme zaslouženě, kluci hráli dobře, Jenišovicím nic nedovolili. Byli jsme lepší. My jsme mohli dát gólů i víc. Hosté měli asi jeden, dva závary. Výsledek odpovídá hře. Za týden jedeme do Plavů, tam to nebude nic lehkého."

za hosty hrající trenér Leoš Bernat:

„Přijeli jsme bez pěti hráčů základní sestavy a to bylo znát. Domácí byli od začátku lepší, měli víc šancí a ty proměňovali. Prohráli jsme zaslouženě, my jsme měli jen jednu, dvě šance. Teď nás čeká derby s Hodkovicemi. Uvidíme, jestli pošlou béčko s posilami A týmu.“



Lučany B – Kovo 4:1 (2:0)

za domácí předseda FK Oldřich Churý:

„Bylo to vyrovnané utkání, hosté měli víc šancí, měli převahu, míč drželi na kopačkách delší dobu. Šance ale nevyužili. Nám se je dařilo rychlými brejky přečíslit. Dařilo se nám výjimečně i v koncovce, dali jsme čtyři góly. Záleží vždycky na tom, jak se kluci sejdou. Jsme spokojení.“

za Kovo Karaqi Liridon:

„Výsledek neodpovídá hře, v té jsme byli vyrovnaní. My jsme nedokázali proměnit šance, oni ano. Ani jednou jsme se nedostali k tomu, že bychom se k výsledku přiblížili a mohli s ním něco udělat. Máme ještě hodně zraněných nebo na dovolené. Začátek sezóny jsme nezachytili. Máme za s sebou tři kola, výhru, prohru, remízu. Je to zatím náš průměrný výkon. Chceme se ale v tabulce pohybovat nahoře, takže se musíme zlepšit. Příště hrajeme doma se Smržovkou. Určitě chceme vyhrát.“



Smržovka B – Kokonín 3:3 (1:1)

za domácí Lukáš Červenka:

„Hrálo se nám dobře. S remízou jsme nespokojení. Vedli jsme 3 :1 a v posledních deseti minutách jsme přestali hrát, dali jsme šanci soupeři a dostali jsme na 3:3. Neproměňujeme šance, to je na Smržovce poslední dobou klasické. Máme víc ze hry, ale musíme příště změnit koncovku.“



Malá Skála – Plavy B 4:8 (0:3)

za domácí Lukáš Kopecký:

„Do zápasu jsme vstoupili špatně. Díky našim chybám jsme soupeře posadili na koně, ten proměnil všechny své šance. Plavy byly lepší, fotbalovější. Pro nás to byl výsledek krutý. Ve druhém poločase jsme trochu přidali a výsledek zkorigovali. Vyzvedl bych hattrick našeho Jiřího Šídy. Další kolo hrajeme zase u nás na hřišti s Kokonínem. Ten bude ale domácí, protože domácí zápasy hraje u nás. Taky s námi trénují. Známe se hodně dobře, bude to zajímavé utkání. Bude hodně záležet na tom, v jaké sestavě se sejdeme my i soupeř. My máme hodně zraněných, hrajeme se sebezapřením. Kluci hrají s nedoléčeným zraněním. Věk nezastavíme. Nevyřešilo to ani volno přes léto. A když je navíc hráčů málo, tak je to vůbec složité. A myslím, že Kokonín je na tom stejně.“

za hosty vedoucí týmu Jan Kouřil:

„Diváci museli být spokojení, když viděli tolik gólů. My jsme měli několik posil z áčka, protože se hodně kluků z béčka omluvilo. A na hře to bylo znát. Dominovali jsme do stavu 7:0, pak jsme už přestali hrát a dohrávali jsme zápas „v suchém triku.“ Nastoupili kluci, kteří moc nehrajou. A gól za nás dal i skoro šedesátník po výměně kyčlí, byl to kdysi náš kanonýr. A rozstřílel se taky náš útočník Jandura, ten dal čtyři góly. A ten za to určitě dá něco do kasy. Byli jsme o hodně lepší, prostřídali jsme a v závěru zvolnili, abychom nedali soupeři desítku. Příště máme doma Josefův Důl. V sobotu slavíme v Plavech sto let fotbalu. Takže nevím, jak to v neděli dopadne, kolik se nás sejde. Ale musíme se s tím poprat, nechtěli jsme zápas odkládat. Věřím, že budeme zodpovědní a nepůjdeme spát až ráno.“

Hodkovice B – Mšeno B 1:3 (1:2)

za domácí trenér František Pokorný:

„Půjčoval jsem několik hráčů do A, kde trenérovi na sobotu hráči chyběli. A mně pak z nich tři v neděli hrát nepřišli. Další dva se omluvili. Chybělo mi pět lidí, z toho čtyři ze základního kádru. Z A týmu nám naopak přišel pomoct pouze Košek. Ještě, že přišlo několik dorostenců. První půl hodiny jsme byli ze Mšena trochu zaskočení. Mělo dvě šance, ve kterých nás podržel náš brankář Bašta. Ten je bravurně zlikvidoval. Pak jsme se dostali do vedení 1:0 a zdálo se, že bychom ho mohli udržet. Ale asi pět minut před koncem první půle naši dva defenzivní záložníci propadli, balón prolét mezi nimi a bylo to 1:1. A hned za tři minuty na to ještě hosté zvýšili na 1:2. Byly to naše chyby. Mladí kluci ještě nevědí tolik o taktice a podle toho to dopadlo. Soupeř se ocitl sám před naším brankářem. Ve druhém poločase si to už hosté uhlídali. My jsme taky měli šanci, šli jsme i sami na bránu, ale nedali jsme. A soupeř pak ještě zvýšil na 3:1. My jsme ještě k tomu deset minut před koncem hráli jen v deseti. Zranil se nám Vojtíšek a už jsme neměli koho tam dát. Nemáme se za co stydět. Přišla možná stovka fanoušků a viděli pěkný fotbal. Viděli naše dorostence a ti se snažili. Máme teď čtyři zraněné včetně gólmana a jedeme do Jenišovic. Tak to bude asi hezký…“

za hosty trenér Jaroslav Pekelský:

„Hodkovice věděly, že máme mladé kluky. Možná taky posílili z áčka. Hrál se dobrý fotbal. Utkání by mohlo patřit i do I. B třídy. V obou týmech hráli mladí kluci. Prohrávali jsme, pak jsme otočili. Ve druhé půli jsme je úplně přehráli, za to musím naše hráče pochválit. Ve druhé půli jsme dominovali, víc jsme byli na balónu. Chytal za nás Míra Braniš. Máme devět bodů, béčko je na prvním místě tabulky. Dneska to byl kvalitní zápas, rychlý, dalo se na to koukat. Za víkend jsme udělali šest bodů, vyhrálo i áčko. Připravujeme se na další kolo.“

Nová Ves – Držkov B 1:8 (1:2)

za domácí Ladislav Halama:

„Nejsme z našich výsledků vůbec nadšení. Čtyři utkání, čtyři prohry. Ale budeme se snažit, budeme bojovat. Co k dnešnímu zápasu říct? Držkov přijede s Lukášem Brožem a ten dělá zápas. Jak mu dáte prostor, tak vás potrestá. Je to levák, ale dá vám třikrát gól pravou nohou. Co střela, to gól. S takovým soupeřem se nemůžeme rovnat. Máme taky nové posily, třeba Jirku Maška, ale ten si zatím léčí zánět spojivek, tak ještě za nás nenastoupil. Ten je naše hlavní posila. Snad už bude hrát v příštím kole ve Mšeně. My se potřebujeme dostat do herní pohody. Vytvořit si tady partu. Přišli k nám ještě Strnad, Souček a taky Kubín. Ale ještě jsme se nesešli v plné sestavě. Posily máme, hlavní eso jsme ještě nevytáhli. Jirka Mašek bude pro nás někdo, jako Lukáš Brož pro Držkov. Je to útočník, který každý den trénuje s mládeží, je stále v kondici. Věříme, že se to na hřišti projeví.“