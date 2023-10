za Kovo trenér Karagi Liridon

„Bylo to pro nás povedené utkání ve všech směrech. Konečně se nám podařilo udržet čisté konto našeho gólmana, protože nás často podrží. Po celé utkání jsme dominovali, drželi jsme míč. Už od obránců jsme dobře rozehrávali hru. Měli jsme spoustu šancí a jsme rádi, že jsme doma čtyři proměnili. Bylo to klidné utkání, ani jsme nečekali, že to bude takové pohodové. Dařilo se nám hrát to, co chceme. Fanoušků ale moc nechodí, protože hrajeme v sobotu ráno a to si asi většina lidí ještě spí. Ale ti naši nejvěrnější přijdou pokaždé. Je to náročné, ale pak máme už volný víkend.“

za Josefův Důl vedoucí týmu Zdeněk Miksa:

„My jsme tentokrát nehráli dobře. Domácí si vytvořili šance a proměnili je. A nám to prostě nešlo. Chybělo nám čtyři, pět kluků. Hráli jsme mizerně. Venku nám to nejde. A ještě se hraje v sobotu dopoledne. My jsme se tentokrát na nich nezmohli. Vítězství domácích bylo zasloužené. Příště máme doma Držkov, to bude těžké utkání. Čekáme, že si přivezou posily z áčka.“



Kokonín – Hodkovice 3:1 (2:0)

za Hodkovice tiskový mluvčí Filip Suska:

„Měli jsme jen jednoho hráče na střídání. Nastoupili jsme s trochu jinou sestavou než v předchozím zápase proti Plavům. Zpočátku bylo utkání vyrovnané, potom Kokonín převzal hru, začal kombinovat po stranách, využíval rychlejší kraje a do poločasu nám stihl dát dva góly. Ve druhém poločase jsme snížili na 2:1, šance další jsme měli. Asi dvacet minut jsme byli lepším týmem. Pak se zase hra vyrovnala a dostali jsme na 3:1. A bylo rozhodnuto. Posily z A týmu jsme neměli, ten hrál svůj zápas. V dalším kole hrajeme doma s Kovem. Budeme se snažit dnešní zbytečnou prohru, která se vůbec nemusela stát, odčinit. Hrajeme doma, budeme mít výhodu domácího prostředí.“

Trenér B týmu Hodkovic končí. O sestavě si chtěl rozhodovat sám

Lučany B – Smržovka B 3:1 (2:0)

za Lučany předseda FK Oldřich Churý:

„Bylo to důrazné a tvrdé utkání, ale výjimečně bez záludností, vedené fair play. Útočné řady byly daleko aktivnější než obranné. Oba týmy měly šest, sedm šancí, ze kterých mohly dát góly. Ale díky jejich nemohoucnosti diváci viděli dohromady čtyři góly, i když šli hráči sami na gólmana nebo nastřelili tyčky. Na derby se přišlo podívat přes sto padesát diváků. My jsme s vítězstvím nad Smržovkou a třemi body určitě spokojení.“

za B tým vedoucí Veronika Veseloušová:

„První poločas byl vyrovnaný, na obou stranách zvonily tyče, a tak se do druhé poloviny šlo za stavu 0:0. Nedařilo se nám kombinovat, po individuálních chybách jsme dostali dva góly, když i terén hrál proti nám. Nedokázali jsme tak v derby béček získat ani bod.“



Držkov B – Malá Skála 4:4 (1:4)

za Držkov Evžen Dvořák:

„Prohrávali jsme v poločase 4:1, máme marody, někdo měl prodloužený volný víkend. Nastoupili za nás kluci, kteří třeba dva, tři roky nehráli a mysleli si, že si jdou zakopat někde za barák. A najednou jsme prohrávali. Dva góly jsme si dali vlastní. První poločas jsme podcenili, nehráli jsme fotbal. Do druhého jsme si řekli, co změníme, jak budeme hrát dál. A dali jsme tři góly. Remíza je zasloužená. Ani béčko ani áčko v soutěži ještě neprohrálo. Tak už plánujeme, že po posledním utkání, první víkend v listopadu, uděláme společnou rozlučku, tak, jak to má být.“

za Malou Skálu trenér Petr Volek:

„S Držkovem to bylo veselé. Prvních deset minut jsme trochu ztratili, nedali jsme gól. Soupeř vedl 1:0. Pak jsme se rozehráli, byli jsme lepší, dávali jsme to tam po křídlech a dneska nám to tam padalo. Ve druhém poločase domácí prostřídali, nastoupili v jiné sestavě. Nám rozhodčí jednoho hráče vyloučil. Pak se na nás namáčkli a byli jsme nakonec rádi, že to bylo 4:4. Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. První půle byla naše, druhá jejich. Když bychom si řekli před zápasem, že přivezeme z Držkova bod, tak bych byl rád. Ale teď jsem zklamaný, k vítězství a třem bodům jsme neměli daleko a dokonce v Držkově! Teď máme doma Lučany.“



Jenišovice – Nová Ves 6:0 (1:0)

za domácí trenér Leoš Bernat:

„Výhra mohla být i větší, po pěti minutách jsme mohli vést 3:0, ale v prvním poločase jsme šance nedali, napadalo to do sítě soupeře až ve druhé půli. Soupeř moc neútočil, ničím nás neohrozil, přijel si zahrát. V dalším kole máme doma Plavy. Čekáme, že to bude dobrý fotbal.“



Plavy B – Mšeno B 3:3 (1:2)

za domácí kapitán Jan Kouřil:

„Čarovali gólmani na obou stranách. Mohlo to dopadnou vítězstvím nás nebo Mšena. Remíza je zasloužená, hrál se pěkný, koukatelný fotbal. Vedli jsme 3:2, škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce. Ale zase náš gólman chytil penaltu. A opět se prosadil náš veterán po výměně kyčlí, Gustav Harik. Musíme mu dávat větší prostor. Dařilo se mu už v utkání s Malou Skálou. Škoda, že dnes nedal rozhodující gól. Třeba se to podaří teď v Jenišovicích.“

za Mšeno trenér David Ryšavý:

„Těžké utkání, naběhli na nás s mladými kluky. Za stavu 2:1 jsme nedali penaltu, pak to bylo 3:3 a my jsme šli několikrát sami na gólmana. Ale nic jsme už neproměnili. Na to, že za nás hráli starší pánové proti mladým Plavům, to bylo dobré. Za nás zase bezvadně zachytal Míra Braniš. Za bod zvenku jsme rádi, domácí měli několik posil z áčka, my jen dvě. Chtěl jsem, aby hráli ti starší, když chodí poctivě na tréninky. Mohli jsme vyhrát, ale Plavy jsou těžký soupeř, za remízu jsme rádi. Chceme, aby si zahráli všichni. Nechceme využívat maximálně posily z áčka, aby ostatní chlapi seděli na lavičce, i když by to výkonu pomohlo. Takhle to dělat nechceme, chceme, aby hráli všichni. Jsme v tabulce v horních patrech, tak jedna prohra nebo remíza nás zase tak neohrozí.“



DALŠÍ KOLO:

sobota v 16 hodin:

Josefův Důl – Držkov B, Jenišovice – Plavy B

neděle 16 hodin:

Hodkovice B – FK Kovo, Mšeno B – Kokonín, Nová Ves – Smržovka B, Malá Skála – Lučany B