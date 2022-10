Trenér domácích Miroslav Kohout: „Nebýt osudné chyby a pak penalty, ze které Zásada dala gól, tak se jim nedařilo nás přehrát. Naši kluci se kousli, přistoupili k zápasu svědomitě. Musím je pochválit, i když jsme prohráli. První Zásady se nezalekli. Hrál se pěkný fotbal, který se určitě divákům líbil. A těch přišlo hodně. Předvedenou hrou by mohlo utkání patřit i do vyšší soutěže. Soupeř měl šance na více gólů. K ničemu jsme ho nepustili a nás podržel gólman. Škoda, že jsme my neproměnili naše šance. A ještě jsme dohrávali pětatřicet minut v deseti. V neděli jedeme do Držkova. Uvidíme, jestli za ně nastoupí i posily z áčka. My hrajeme fotbal pro radost.“

Za hosty kapitán Petr Fišer: „Byl to zatím náš nejhorší zápas v této soutěži, který jsme dosud odehráli. Asi jsme čekali, že, vzhledem k postavení v tabulce, přijde vítězství samo. Bohužel. Nová Ves velmi dobře bránila, hrála disciplinovaně zezadu, měla šikovného, rychlého, důrazného útočníka, který nám dělal problémy. I když se hrálo osmdesát minut na jednu bránu, nedařilo se nám dostat se do gólové situace. A gól jsme dali až díky vstřelené penaltě. Nepustili nás do žádné velké šance. Musíme se vzpamatovat a hrát zase náš fotbal. Tři body jsou doma, je ale potřeba se soustředit na utkání doma, které hrajeme proti Lučanům.“

Kokonín – Jenišovice 1:6 (1:4)

Za domácí vedoucí týmu František Maixner: „Hosté se dostali rychle do vedení po proměněném pokutovém kopu a nadále během prvního poločasu kontrolovali hru. Do šaten se šlo s výsledkem 1:4. Druhý poločas začal jako první, opět proměněná penalta Jenišovic. Hra se pak vyrovnala. V závěru přišel ještě jeden gól hostů a uzavřel konečné skóre na 1:6.“

Hrající trenér hostů Leoš Bernat: „Byli jsme ve všem lepší. Vavřich dal tři góly. Tak dobrý střelec bude muset dát za hattrick něco do kasy. Teď nás čeká Josefův Důl.“

Josefův Důl – Malá Skála 3:2 (1:1)

Vedoucí domácích Zdeněk Miksa: „Konečně se nám podařilo doma vyhrát. Byla to taková přetahovaná, my dali gól, soupeř vyrovnal. Na šance jsme byli lepší, vítězství je zasloužené. Mohlo by to takhle pokračovat, ale to asi nebude. Příště jedeme do Jenišovic. Potýkáme se stále s nedostatkem hráčů. Každý zápas v jiné sestavě, to se hraje špatně. Ještě jsme se na podzim pořádně nesešli. Ale taková je situace asi všude.“

Vedoucí týmu hostů Petr Volek: „Z naší strany to byla katastrofa. Měli jsme v Josefově Dole vyhrát. Jeli jsme tam pro tři body a nakonec jsme si to úplně zkazili. V první půli jsme měli několik vyložených šancí přímo před gólmanem a nic z toho nebylo. Dělali jsme chyby vzadu. Prohráli jsme naší hloupostí, i když jsme ze hry měli víc. Je to škoda. Takový zápas nás mrzí, kdybychom dostali gólů deset, tak by nás to nemrzelo tak, jako tato prohra. Na konci jsme tlačili, měli jsme ještě dvě pěkné šance, ale nic z nich nebylo. Příště hrajeme doma s Hodkovicemi, to bude těžký zápas. A čeká náš ještě Brod a Držkov, takže závěr podzimu máme náročný.“

Lučany B – Mšeno B 3:6 (3:4)

Za domácí předseda FK Oldřich Churý: „Fotbal na pohled pro diváky oboustranně pěkný. Mšeno bylo o malinko lepší, než jsme malinko lepší než my. Po prvním poločase to bylo ještě vyrovnané. V prvních dvaceti minutách druhého poločasu jsme měli navrch my. Pak jsme je pustili k balónu a oni dali na 5:3 a vzápětí ještě jeden gól přidali. Utkání bylo vyrovnané, vyhrát si Mšeno zasloužilo.“

Trenér vítězného Mšena David Ryšavý: „V Lučanech jsme se s tím poprali dobře, měli jsme dost kluků na střídání, ani jsme nepotřebovali hráče z áčka. Vyhráli jsme tam s převahou. Jsme teď dobře nastartovaní. Sestava vyhovovala, věřím, že do konce podzimu to zvládneme už dobře.“

Hodkovice – Kovo 2:0 (0:0)

Za domácí tým trenér Roman Zitko: „Vyhráli jsme, ale bylo to těžký. Soupeř hrál velice dobře. My jsme první gól dali z penalty a pak už se nám dařilo. Druhý gól jsme dali skoro do prázdné brány. Chyběli nám hráči. Nějak jsme to poskládali z mladších sedmnáctek. Hráli s námi čtyři z dorostu a byli šikovní. Příště máme Malou Skálu, to je skoro derby. Ale máme málo hráčů.“

Smržovka B – Držkov B 4:1 (2:0)

Za domácí vedoucí týmu Veronika Veseloušová: „Tři body zůstávají doma. Náš B tým zvládnul přehrát tým Držkova a završil tak vítězný víkend celého Spartaku od přípravky až po chlapy.“