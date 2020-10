Domácím šlo o hodně, o další vyhrané utkání. A Lučany přijely derby I. B třídy východ vyhrát. Fanoušci viděli napínavý duel.



Smržovka–Lučany 0:3 (0:1)





Lučany měly důvod k oslavě a předseda TJ Lučany Oldřich Churý k radosti. „Utkání rozhodly výkony brankářů. Náš Šimon Sobotík podal výkon vynikající. Domácímu se příliš nedařilo. Hned ve čtvrté minutě jsme vedli gólem Kohouta. Na svých kopačkách jsme sice balón měli víckrát, ale domácí podnikali nebezpečné útoky. Ve 46. dal druhý gól Bukvic, a to po hrubce domácího gólmana Třetí v 90. přidal Kohout. My jsme v druhé půli hrozili často z rychlých protiútoků. Po třetím gólů byl výsledek jasný.

Vedoucí domácího týmu Smržovky Jiří Macek okomentoval derby:

„Bohužel jsme prohráli. V tomto utkání se hrálo na gólmany. Náš brankař s jedničkou Jirka Buriánek, který je důležitou osobou našeho týmu. Trenér rozhodl, že do branky půjde náhradní brankář. Ten měl za sebou zatím jen tři tréninky, měl roční přestávku. Šel do velmi těžkého utkání, navíc derby a navíc šlo o čtvrtou výhru v řadě. V 50. minutě ho trenér vystřídal dalším naším gólmanem Burdychem a ten vychytal Lučanům tak čtyři góly. Ten nás zachránil od většího debaklu. Utkání bylo vyrovnané, bohužel, lučanský Sobotík podal výborný výkon a chytil nám všechny střely, které na něho šly. My nula tři na brankáře prohráli, oni tři nula na brankáře vyhráli. Potvrdilo se, že brankář je velmi důležitá postava týmu. Nedá se nic dělat, musíme na to zapomenout. Teď nás čeká Bozkov, kde bude chytat náhradní gólman Burdych, jako rezervní pojede brankář B týmu Hulap. Sestavu bychom měli mít kompletní.“

Béčko Smržovky udělalo radost

Víkendové utkání Smržovských, tentokrát B týmu, bylo naopak vítězné. Hráči porazili v zápase okresní soutěže Kořenov 2:0. „Soupeře jsme přehrávali, byli jsme lepší. Ve čtvrté minutě dal předseda klubu Lukáš Červenka dal na 1:0 a v závěru prvního poločasu ještě Dušan Vodička na 2:0. Ve druhé půli jsme mohli dát ještě další, ale chyběla nám koncovka. V 80. minutě padly dvě červené karty, jedna pro brankáře hostů a druhá pro našeho obránce za šarvátku u brány a slovní napadení. Rozhodčí oba vyloučil.

Smržovka B se chystá do Lučan

Béčko čeká další v sobotu 10. října od 16 hodin derby, tentokrát Lučany B – Smržovka B. Tak se budeme snažit jim to vrátit a vyhrát,“ dodal Jiří Macek.