"Výhra A týmu v 1. A třídě a postup do krajského přeboru, výhra B týmu v okresním přeboru a postup do B třídy, založení tří vlastních mládežnických družstev, které jsme obsadili kvalitními trenéry. Jsou jimi dvě zkušené trenérské trojice a jedna dvojice. U školičky působí Lang, Křídlo, Kuřfiřt, u mladší přípravky trénují Tokár, Šedina, Čížek a starší přípravku připravují Pelta, Podzimek. Klub dal příspěvek na soupravy mládežníků. Pořídili jsme na hřišti nové výsledkové tabule a nakoupili dvě přenosné brány pro dospělé a dvě žakovských brány pro mládež. Investovali jsme také do nových venkovních dresů a souprav pro A tým. Důležité bylo i znovuobnovení horního tréninkového hřiště."

A jaké mají na Pěnčíně plány na rok?

1. A i B tým umístění v horní polovině tabulky

2. Zarovnat horní treninkovou plochu

3. Vyřešit zavlažování na hlavním hřišti

4. Nový nábor dětí v červnu

5. Rozšíření trenérského týmu u mládeže nejen o trenéra brankářů

6. Nákup balónů pro všechna mládežnická družstva