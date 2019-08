Semily – Smržovka 3:3 (1:0)

Za prvních 20 minut měli hosté několik velice zajímavých šancí, ale neproměnili je. Pak zaútočili i domácí. Ve 28. minutě, po chybě, byl faulován hráč Semil a domácí zahrávali nebezpečně přímý kop několik metrů před velkým vápnem smržovské branky. Zkušený bývalý prvoligový Peškár s přehledem vyslal balon do míst, kam už brankář Buriánek nedosáhl a dal na 1:0. Do konce poločasu diváci viděli ještě pár šancí, ale žádná z nich nebyla extra nebezpečná.

VYROVNAT NEBO OTOČIT

„Do druhého poločasu jsme nastoupili s cílem minimálně vyrovnat nebo i skóre otočit. A to se povedlo. O přestávce jsme vystřídali útočníky, Jelínka za Hrabánka a střídaní se vyplatilo. Byla 54. minuta a Jelínek po výborné akci vyrovnal na 1:1,“ komentoval Jiří Macek. Ale v 59. domácí opět vedli 2:1 po brance Coufala. V 65. hosté zahrávali nakrátko roh a po nacentrování do vápna před Buriánka usměrnil hlavičkou balon za jeho záda domácí Lukeš.

„Ale my jsme nepřestali hrát. Domácí jsme dostali pod tlak a dokázali jsme si vytvořit několik slibných šancí. Náš tlak se vyplatil v 84. minutě, to se do šance dostal Klaus a vyřešil to nejlépe, jak mohl. A my už prohrávali jen o jednu branku,“ popsal vývoj Macek. Smržovka byla stále při chuti nenechat Semily jen tak vyhrát. A vyplatilo se jí to. Fyzička hostů neztrácela. V první minutě nastaveného času se prosadil opět Jelínek po úniku Štěpánka. A ten se dostal přes dva obránce a nahrál Jelínkovi před prázdnou branku Semil. Ten s přehledem vyrovnal na 3:3. „Pro nás je to velmi důležitý bod z venkovního utkání a navíc ze Semil,“ zdůraznil za hosty Macek.

Smržovka: Buriánek, Kobr, Sucharda, Vokuš, Frydrych, Brož, Klaus, Brož, Nič, Štěpánek, Hnídek, Jelínek, Hásek, Szirti, Červenka. Branky: 54. a 91. Jelínek, 84. Klaus