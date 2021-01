Odešel Jarda, šedý vlk, poslední fotbalový mohykán v Hamrech

Velké Hamry - Od nového roku si lidé slibují jen to nejhezčí, lepší časy,hodně zdraví. Život se ale neohlíží doprava ani doleva. A nikdo neví, jestli se mu jeho přání a plány vyplní. Člověk je jen maličkost na tomto světě. A někdy odejde, aniž by na to svoje okolí upozornil. Bez slůvka rozloučení. O to víc jeho odchod bolí.

Velké Hamry – Poslední fotbalový mohykán z Velkých Hamrů, pan Jaroslav Balatka zvaný šedý vlk, odešel do fotbalového nebe. Jeho celý život byl pevně spojený s fotbalem a děním okolo něho.

Začínal jako hráč v sousedním Sokole Plavy, poté přešel jako trenér, velmi mladý trenér dorostu, do Velkých Hamrů. Pod jeho vedením vyrostlo mnoho generací velkých fotbalistů. Na konci šedesátých let se svým dorosteneckým mančaftem atakoval postup do druhé nejvyšší celostátní soutěže, v té době hráli jeho borci předzápasy na jablonecké Střelnici před utkáním mužů Liazu. V dalších letech trénoval A mužstvo, dělal vedoucího mužstva, byl dlouholetým předsedou oddílu. V nemalé míře se zasloužil o dokončení travnaté plochy. V posledních letech správcoval, staral se o praní dresů a úklid kabin. Nedovedl si přestavit jediný den bez návštěvy hamrovského stadionu. „Jardo, budeš nám všem moc chy