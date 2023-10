Na okrese diváci viděli hodně gólů, hodně neproměněných šancí a také dost žlutých karet. Malá Skála i někteří další se dávali horko těžko dohromady. Lučany dali Maloskalským šest kousků. Mšeno na svojí umělce rozstřílelo Kokonín (6:2).

Okresní přebor Jablonecka, ilustrační | Foto: Josef Březina

Josefův Důl – Držkov B 3:2 (2:0)

„První poločas jsme vyhráli a to jsme ještě neproměnili penaltu a několikrát jsme šli sami na bránu soupeře, ale gól jsme nedali. Pak nás to málem mrzelo, protože na začátku druhého poločasu Držkov snížil na 2:1. A asi od 62. minuty jsme hráli v deseti. Soupeř ještě stačil vyrovnat. Měl s sebou posily z áčka. Ale pět minut před koncem jsme dali vítězný gól. Měli jsme rozhodnout v prvním poločase, mohli jsme dát i čtyři góly a mohlo to být 4:0. Takhle to byly nervy až do konce. Lepší jsme ale o ten jeden gól byli. Výhru a tři body jsme si zasloužili. Kluci makali,“ zhodnotil duel okresního přeboru Jablonecka vedoucí týmu Josefova Dolu.



Jenišovice – Plavy B 5:2 (2:2)

za domácí hrající trenér Leoš Bernat:

„První poločas byl vyrovnaný, mohlo to být i 5:5. My i Plavy jsme měli několik šancí. Druhý poločas jsme rozhodli dvěma rychlými brankami hned na začátku. Tím se asi utkání zlomilo, už se k nám soupeř moc nedostával a my jsme si výsledek pohlídali. Teď jsme v tabulce na prvním místě společně se Mšenem, máme stejný počet bodů. Škoda, že jsme zbytečně dvakrát ztratili. Jdeme za postupem. V příštím kole jedeme na Malou Skálu, kde hrajeme proti Kokonínu.“

za Plavy B kapitán Jan Kouřil:

„V prvním poločase jsme byli lepší, ale darovali jsme soupeři dva góly. Gólů mohlo padnout i víc, ale gólmani na obou stranách šance vychytali. Na začátku druhého poločasu jsme dostali dva rychlé góly, které nás položili. Otřáslo to celým týmem a už jsme se nedostali do tempa hry. Přijeli jsme jen v sedmi lidech a čekali jsme, kdo přijede z áčka, která hrála v Jilemnici. Posily přijely, měli jsme pak dobrý tým, mohli jsme Jenišovice porazit. Ty jsou ale našlapaný, běhavý, je na nich vidět, že chtějí tuto soutěž vyhrát. Devadesát procent mančaftu bychom ale s týmem, který jsme nakonec, díky áčku, dali dohromady, určitě porazili. Ve druhé už jsme ale odpadli. A i naše posily, které přijely po zápase v Jilemnici, už neměly dostatek sil, aby výsledek otočily. A gólman nám přijel opravdu na poslední chvíli, museli jsme čekat, až se převlékne. Příště máme doma Novou Ves. Snad to bude za tři body a budeme se radovat. Ale Ves obměnila kádr, má tam posily, Ukrajinců už tolik ne. Věřím ale, že teď už vyhrajeme.“

Nová Ves v Jenišovicích nezaútočila. Béčko Lučan vyhrálo derby

Hodkovice B – Kovo 5:1 (3:0)

za domácí tým tiskový mluvčí Filip Suska:

„Sešli jsme se tentokrát v ideálním počtu na střídání, bylo nás šestnáct. Posily z A týmu jsme neměli. Sešli jsme se v naší klasické sestavě. Ze začátku byl zápas vyrovnaný. My jsme chtěli spíš bránit, abychom nedostali nějaký gól. Potom jsme v 8. minutě, z nákopu dali rychlý gól. Hned za dvěmi minuty jsme přidali ze standardní situace další gól. A do poločasu jsme přidali ještě jeden na 3:0. Na začátku druhé půle jsme věděli, že to Kovo bude chtít začít stahovat. Chtěli jsme náš náskok ubránit. To se dařilo. Ke konci rozhodčí ještě pískl proti nám penaltu. Kovo se nadechovalo k dramatu, ale my jsme ještě ke konci přidali dva góly na 5:1. Momentálně jsme v tabulce sedmí a jedeme v dalším kole do Držkova. To bude těžký zápas. Ten je také mezi třemi nejlepšími v tabulce.“

Mšeno B – Kokonín 6:2 (4:1)

za domácí trenér David Ryšavý:

„Hráči, kteří nemohli hrát za A tým, nastoupili za béčko. Využil jsem dva kluky dozadu, zahráli si. Kokonín nám od 40. minuty nestačil fyzicky, přehrávali jsme je. Kluky musím pochválit. Hráli mladí kluci a dobře, celý tým na velkém hřišti dobře pracoval. Hráli jsme dobře. Mladí ukázali, že jsme byli rychlejší. Byl to klidný zápas.“



Malá Skála – Lučany B 0:6 (0:5)

za domácí Lukáš Kopecký:

„Nemáme se čím pochlubit. Chybělo nám šest hráčů ze základní sestavy, v ose týmu. Vůbec jsme nevěděli ještě ráno, jestli se dáme dohromady. Přemluvil jsem staré veterány, na první poločas nás dvanáct bylo. Ale Lučany nás přehrály. Dali nám 6:0. Ve druhém prostřídaly. My jsme šli čtyřikrát sami na bránu a ani jednu šanci jsme neproměnili. Ještě se nám nepodařilo za poslední půl rok nastoupit ve stejné sestavě. To ale asi netrápí jen nás. Jdeme zápas od zápasu. Teď máme Smržovku a Novou Ves. Když se sejdeme, tak věřím, že to budeme lepší a jsme schopni soupeře porazit. Věřím v šest bodů z těchto zápasů. Je to naše přání.“



za Lučany předseda FK Oldřich Churý:

„Vyšlo nám to. Soupeř byl slabší. Nám se podařilo dát dohromady kvalitní sestavu a hned od prvních minut jsme byli suverénní. Nebylo co řešit, utkání bylo zcela v naší režii. O poločase jsme prostřídali, měli jsme s sebou pět náhradníků a ještě dáváme příležitost také dorostencům. Když jsme prostřídali, tak to už tak pohledný fotbal nebyl, jen jsme dohrávali. Byl to takový udržovací fotbal. V příštím kole jede A tým na hřiště soupeře do Desné. A béčko má doma Josefův Důl.“

PŘÍŠTÍ KOLO 14. - 15. ŘÍJNA:

sobota:

10,15 hod. Kovo - Mšeno B

15,30 hod. Lučany B - Josefův Důl, Kokonín - Jenišovice

neděle:

15,30 hod. Smržovka B - Malá Skála, Držkov B - Hodkovice B, Plavy B - Nová Ves