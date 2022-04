OKRESNÍ PŘEBOR:

SK Malá Skála - Pěnčín B 0:6

Lukáš Kopecký za domácí tým: "Soupeřem domácího týmu byl tentokrát tým, který do této soutěže určitě nepatří, neboť svým výkonem daleko přečnívá hráče okresního přeboru.SK Malá Skála nastoupila do utkání i přes několik absencí v základní sestavě, a tak příležitost dostali hráči z lavičky. V prvním poločase se domácí obraně dařilo zastavovat útoky soupeře a hosté hrozili hlavně ze standartních situací, ale dobře chytající brankář domácích Hlaváč tým podržel.Když už to vypadalo, že se do kabin půjde za stavu 0:0, tak se před koncem poločasu přeci jen hostující tým prosadil brankou Pelty. Ve druhém poločase domácí prostřídali a hosté začali v utkání dominovat, což vedlo ke vstřelení dalších branek a konečnému výsledku 0:6. Nechtěli jsem jen zalézt před vápno a odkopávat balóny, chtěli jsme hrát se soupeřem otevřený fotbal a podařilo se nám vytvořit i několik nadějných šancí. Bohužel se nám je nepodařilo, na rozdíl od soupeře, proměnit."

Adam Pelta, hráč Pěnčína: "Z áčka jsem hrál jen já a Kohout, kteří jsme nemohli odehrát sobotní utkání za A tým. Na Malé Skále se mi líbilo prostředí. Byli jsme nadšení, že kluci chtěli hrát, toho si ceníme. V první půlce hráli velmi dobře. Nemohli jsme se do nich dostat, hráli koncentrovaně odzadu, je to zkušené mužstvo. Když jsme pak dali gól, tak jsme získali větší převahu a vyřešili jsme si, co nám nešlo. Byl to fajn zápas. Ceníme si toho, kdo proti nám nastoupí, protože i naši hráči béčka si chtějí zahrát, nejen trénovat."

Hodkovice n.M. B - FK Kovo 11:2

Vysoké, skoro hokejové skóre zakončilo utkání OP na hodkovickém hřišti.

Trenér domácích Roman Zítko: "První zápas sezóny jsme prohráli, chyběli nám hráči. Teď se zadařilo. Kluci to dávali pěkně dopředu na Michala Hradeckého a ten to tam sypal. Obrana fungovala výborně. Soupeř určitě slabý nebyl, jen si to nepohlídal. Několik gólů padlo zhruba stejně, z levé strany šel centr křížem na pravou k Michalovi a ten zakončil. Hráli jsme až do konce, nevzdali to, lehký soupeř to nebyl a taky měl několik šancí. Snažili se dát další góly, určitě to nevypustili. Potom jim ale rozhodčí vyloučil hráče, takže o to to bylo pro ně těžší. O víkendu budeme hrát v 16,30 ve Mšeně s jeho béčkem. Uvidíme, v kolika tam pojedeme, jsou čarodějnice, abychom se sešli v potřebném počtu. Testovali jsme kluky z dorostu, tak to případně doplníme."

Jiskra Mšeno B - Sokol Držkov B 4:6

Železný Brod B - Sokol Plavy B 4:4

OKRESNÍ SOUTĚŽ III. TŘÍDY:

TJ Lučany B - TJ Vesko Nová Ves 1:1

Sokol Radčice - Spartak Smržovka B 3:2