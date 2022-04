Tahle soutěž pro nás není,“ říká trenér B týmu Pěnčína Jan Řezáč. Už na podzim utkání s Pěnčínem některé týmy raději zrušily. A na jaře se situace může opakovat. Nechtějí dostat skoro hokejový nářez. Výsledky pěnčínského béčka potvrzují, že do okresního přeboru nepatří. A že je na čase, aby hrálo vyšší soutěž. Hráčské i jiné podmínky a kvalitní zázemíí na to určitě tým má.

Pěnčín B – Mšeno B 13:2

Jan Řezáč, trenér Pěnčína: „První gól jsme inkasovali my a prohrávali 1:0. Musím ale říct, že s výsledkem jsem spokojený a s hrou také. A to hlavně proto, že jsme se poprvé totiž sešli venku na hřišti. Trénink před tím byl jeden, ale v malém počtu. Se vší úctou k soupeři, my nemáme v této soutěži co dělat. Nedivím se, že s námi nechtějí hrát. Nejvíc gólů, čtyři, dal Bílek, tři během patnácti minut přidal Ondrejčík, dva Brožek, dva Benda, po jednom Zapadlo a Chropůvka. Stoprocentně počítáme s postupem, nic jiného si ani nedovedeme představit. Byla by to ostuda, kdybychom nepostoupili. Už aby byl podzim. Další zápas hrajeme v neděli na Malé Skále.“

Jako divák se na utkání byl podívat trenér A týmu Mšena David Ryšavý: „Naše béčko tvoří hlavně dorostenci, mladí kluci, kteří se do chlapského fotbalu teprve dostávají, na rozdíl od Pěnčína, kde už mají někteří hráči zkušenosti i z vyšších soutěží. Bylo hezké, že Mšeno vedlo, ale pak už byla znát převaha domácích. Možná měli i posily z A mužstva. Naše béčko máme proto, aby kluci nestáli a hlavně hráli. Přemýšlíme do budoucna, že bychom udělali jen dva týmy, béčko by se rozdělilo mezi A a C tým. Někdy to pro tři mužstva dáváme těžko dohromady.“

Kokonín – Zásada 2:5

Za domácí František Maixner: „Chybělo nám několik hráčů, ale to nebylo to nejdůležitější, proč jsme prohráli. Prohrávali jsme, vyrovnali, průběh zápasu nahoru dolů. Ve druhém poločase už byla Zásada lepší. Teď nás čeká zápas v Josefově Dolu. Uvidíme podle aktuální marodky, jak se dáme dohromady. Trénovat budeme společně s Malou Skálou na jejím hřišti, kde jsme teď „doma“.“

Za vítězné mužstvo Miroslav Princ: „Zpočátku to bylo vyrovnané utkání, Zásada měla respekt k týmu z přední části tabulky. Šance byly zpočátku na obou stranách. My jsme hráli v mladém složení, doplněná o několik hráčů, kteří v minulém kole nehráli. A ke konci už jsme potvrdili dobrou formu a bojovnost. K vidění bylo i několik krásných kombinačních her. O tomto víkendu máme volno.“

Malá Skála – Plavy 4:2

Za domácí okomentoval utkání Lukáš Kopecký: „Družstvo Malé Skály nastoupilo k prvnímu soutěžnímu utkání proti rezervě Plavů. Domácí tým hned v úvodu využil pokutový kop, který po faulu na Šilhána proměnil Kotrba. Soupeř byl zaskočen a hráči Malé Skály pokračovali v obléhání branky hostujícího brankáře. Ve 25. minutě Šilhán vyskočil na centr z rohového kopu a hlavou přidal další branku domácích. Hostující tým do poločasu vstřelil branku po pokutovém kopu Jandery. Poločas tedy skončil 2:1 pro domácí tým. V 62. minutě Kopecký uvolnil dlouhým pasem Šilhána a ten s přehledem přehodil brankáře hostujícího týmu Nežádala. Soupeř pak převzal iniciativu a začal hrozit po standartních situacích, kde byla znát jeho výšková převaha. Po rohovém kopu Plavů se hostující Šimerda prosadil a snížil tak na 3:2. Hosté se začali tlačit do vápna domácího týmu, ale další šance se jim proměnit nepodařilo díky zákrokům domácího brankáře Hlaváče. Naopak minutu před koncem využil Mikez rychlého brejku, přihrál Kotrbovi, který svojí druhou vstřelenou brankou stanovil výsledek na konečných 4:2 pro domácí tým. V utkání byly vidět spousty nepřesností, jak v přihrávkách, tak v zakončení, a tak to musela nahradit bojovnost. Na domácích hráčích bylo znát, že se tým po zimní přestávce teprve rozehrává, ale 3 body jsou doma.“

Jan Kouřil, kapitán Plavy B: „Těžko jsme dávali dohromady sestavu. Ještě chvíli před odjezdem nás bylo deset. Pak se nám to podařilo nějak slepit zraněnými hráči. Pomohl nám jeden hráč z A týmu, aby nás bylo alespoň jedenáct. Byl to remízový zápas, ale soupeř měl víc štěstí. My jsme trefili břevno, něco nám chytil jejich gólman. Celkově jsme my byli neběhaví a ospalí. Oni byli špatní, ale my ještě horší. Další zápas teď sehrajeme v Železném Brodě. Ponaučíme se, aby nás bylo víc. Teď musel hrát v poli i gólman áčka.“

Držkov – Hodkovice 6:1

Od začátku zápasu byl hostující celek tím aktivnějším, ale postupně se hra vyrovnala. „Šance na vstřelení branky byly na obou stranách, ale koncovka byla prachbídná u obou celků. Ve 31. se trefil hostující Jáč, ale my jsme nenašli odpověď. Působili jsme od počátku druhé půle aktivněji a dostávali jsme se ke slibným šancím. Vyrovnání přišlo z nařízeného pokutového kopu,“ uvedl za Držkov Jaroslav Salaba.

Domácí to ještě více nabudilo a pokračovali v tlaku, který vyústil ve tři rychlé branky. Žádné zdramatizování zápasu se ale nekonalo. Držkov se i nadále dostával poměrně jednoduše k zakončení. Do konce utkání se trefil ještě dvakrát a zaslouženě vyhrál.