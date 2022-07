Po slovech předsedy OFS přišlo na řadu vyhodnocení a uzavření minulého ročníku. Zástupci klubů z prvních tří míst každé soutěže převzali poháry a diplomy. Okresní přebor vyhrál FC Pěnčín B a postoupil do I.B třídy. V okresní soutěži byla nejlepší Jiskra Mšeno C. Tento tým ale v dalším ročníku již startovat nebude. Okresní přebor mladších žáků vybojovali hráči Spartaku Rychnov. Pak už byli zástupci klubů seznámení s hracím systémem okresních soutěží. V okresním přeboru bude bojovat třináct týmů a hrát se bude dvoukolově. Už se nebude hrát okresní soutěž! Okresní přebor mladších žáků se sedmi kolektivy budou týmy hrát tříkolově. Starší přípravky mají v soutěži dvanáct účastníků a utkají se v rámci turnajového systému po skupinách. Totéž platí pro dvanáct kolektivů mladších přípravek. A také minifotbal bude fungovat turnajově.

A kdy podzimní kola na Jablonecku vypuknou? Soutěž mužů odstartuje o víkendu 20 – 21. srpna, žáci a přípravky začnou 3. září. V následné diskusi zaznělo mnoho zajímavého. Slova chvály patřila také rozhodčím. Účastníci aktivu kladně hodnotili, že se mezi sudími objevily nové, mladé tváře. A shodli se na tom, že je potřeba jejich odvahu a chuť podporovat a pomáhat jim. Jablonecký okres je na tom, co se rozhodčích týká, o hodně lépe, než okresy sousední. A bylo by škoda tento náskok ztratit. „I když je pravda, že máme na hřišti k vidění muže s píšťalkou, jejichž věk již dávno přesáhl důchodové hranice. A to je obdivuhodné. Proto stejně, jako zkušených rozhodčích si vážíme mladíků, kteří mají chuť si to s píšťalkou zkusit,“ shodli se zástupci týmů. Co ale všechny přítomné trápí, je mládež. Ta na hřištích chybí stále víc. A to jsou právě hráči, kteří by měli postupně nahrazovat současné borce. Tým dorostenců je na okrese pouze jeden, pokud statistika nezahrnuje FA Jablonec. Starší žáci pak v oddílech nejsou vůbec. Co se stalo, že fotbal mladé už tak netáhne? Po podnětné diskuzi a přátelské výměně názorů obdrželi zástupci klubů od zásadských hostitelů výbornou klobásu.