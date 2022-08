Za domácí a vítězné lučanské mužstvo předseda FK Oldřich Churý: "Soupeř přijel v oslabené sestavě, půjčovali jsme jim ještě jednoho hráče. Ani my jsme nebyli v úplně optimální sestavě, protože kluci jsou ještě na dovolených. Hosté ze začátku zlobili, měli dvě, tři pološance, ale jinak bylo utkání v naší režii, jednostranná záležitost Lučan. Vyhráli jsme 5:0. Neodehráli jsme celých devadesát minut, asi o deset méně, protože posledních deset minut spadla taková mlha, že skoro vůbec nebylo vidět z brány do brány. Hráči se dohodli na ukončení.Příští týden začíná áčko v neděli 7. srpna v 10 hodin už mistrákem na Pěnčíně. Béčko začíná až dvacátého, tak si ještě na sobotu naplánovalo přátelák na hřiště Nové Vsi, začátek je v 17 hodin."

Zdroj: Josef Březina

V Zásadě se utkali domácí s Držkovem. Hosté sice vyhráli 4:3, ale měli s domácími co dělat.

Za domácí Miroslav Princ: "Soupeř přijel jako vítěz I. B třídy, tak jsme si mysleli, že prohrajeme a že budeme muset mít velice kvalitní defenzívu. Musím říct, že náš mančaft, díky tomu, že byl doplněn hodně mladými hráči, se sehrával, ale bylo to velice rychlé. Držkov hrál velice kvalitní fotbal, tak Zásada mu ve spoustě pasážích stačila. Držkov v závěru vystřídal a kvalita šla trochu dolů. Ale hrálo se velice vyrovnané utkání, vidět byla spousta hezkých fotbalových zážitků. A vše se odvíjelo pod taktovkou nového hráče našeho týmu Martina Kotyzy. Ten k nám právě přišel z Držkova. Původně je to ale Zásaďák a do Zásady se zase vrátil. Byl to tedy i emočně silný zápas. Naši kluci to zvládli velice dobře, v týmu bylo asi šest nových mladých tváří. Tohle je ta správná zásadská modrobílá krev, která bude bojovat o pěkné umístění v tabulkách. A my budeme moct říct: V Zásadě se fotbalu dobře daří. Cílem pro tuto sezónu je pro nás postup do I. B třídy."

Zdroj: Josef Březina