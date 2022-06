Za Pěnčín Jaroslav Bílek: „Byl to pro nás pohodový zápas. Hráli jsme dobře, od první minuty koncentrovaný, dobrý výkon. Kokonín hrál taky velice dobře, organizovaně, z obrany. Rozhodla ale naše větší kvalita v útočné fázi. Dali jsme góly a vyhráli zaslouženě. Na bránkách jsme se vystřídali, Zapadlo dal dvě branky. Byl to dobrý dopolední nedělní fotbal. Rád bych se ale vyjádřil k hodnocení rozhodčího Nagyho, které uvedl trenér týmu Kovo Karagi po zápase. Ten jsme s nimi hráli minulý týden. Od jeho hodnocení sudího se zcela distancujeme. Náš názor je, že si za to mohou hráči Kovo sami a že by hlavně jejich trenér měl jít příkladem. Za vyloučení si mohli sami. A s tím i souhlasili. My s jeho hodnocením, že rozhodčí byl hrobař fotbalu, jak trenér uvedl, nesouhlasíme.“

Za Kokonín František Maixner: „Domácí Pěnčín B byl velkým favoritem a podle předpokladů byl po celý zápas lepším týmem, svoji převahu gólově potvrdil především v druhém poločase.“

Železný Brod B – Hodkovice B 9:0 (5:0)

Trenér hostů Roman Zitko: „My jsme tentokrát hráli špatně. Brod nám nesedl. Byl hrozně rychlý, my jsme dělali hodně chyb. Byl to oproti nám i mladší kádr. Hráli dobře a my jsme nebyli schopní si dát pořádně balón. O víkendu máme doma Plavy B, pak Zásada, to také nejsou lehcí soupeři. A nejlepší na konec, Pěnčín. V téhle soutěži ani nemá co dělat, kluci tam jsou dobří, hrají na postup. Ale my to nevzdáme a Pěnčín přivítáme.“

Sokol Držkov B – FK Kovo 2:4 (2:2)

Trenér hostů Karagi: „Začátek utkání jsme nezachytili, dostali jsme dva rychlé góly, jeden po individuálních chybě a druhý díky vysoké kvalitě útočníka Držkova Vaníčka. Jeho gól byl jako gól Schicka na Euro, z půlky hřiště nám přeloboval gólmana. Za to ho teda chválím, byl to nádherný gól. A pro nás bylo dobře, že poslední, jelikož měl ještě další šance, které ale už neproměnil. Druhý poločas byl nahoru dolů. Oni neproměňovali a my jsme tentokrát dávali góly. Musím pochválit výkon rozhodčích, tentokrát byli skvělí, mladí kluci. A také chválím mužstvo Držkova za nádherně připravené hřiště. V sobotu 4.6. hrajeme se Mšenem B. Chceme teď třikrát vyhrát do konce sezóny, abychom se usadili v půlce tabulky. Tam je to dost vyrovnané, tak se budeme muset snažit.“

Za domácí Jaroslav Salaba: Držkov se dostal do překvapivého vedení o dvě branky, ale na dlouho to nebylo a v 16. minutě již bylo vyrovnáno. Utkání bylo po celý průběh hodně vyrovnané, ale domácí celek nedokázal svoje šance proměnit. Hosté je však proměnit dokázali, což bylo pro utkání rozhodující. I když Držkov prohrával deset minut před koncem utkání o dva góly, tak se dál snažil. Bohužel, v závěru utkání snahu zmařilo zranění Vrbaty, který musel z utkání odstoupit a naprosto zbytečná druhá žlutá karta pro Vaníčka, který byl následně vyloučený. Škoda pro domácí, že z remízového utkání nedokázali bod udělat. Hosté si tak odvezli body všechny.“



Malá Skála – Zásada 1:6 (1:3)

Petr Volek za domácí: „Prvních dvacet minut jsme hráli velice dobře, dokonce jsme 1:0 vedli. A pak jako když mávne kouzelným proutkem. Nechali jsme si dál blbý gól a totálně jsme se rozpadli. Nějak nám to delší dobu už nesedí. Je to takové divoké, už aby byl konec nebo se nám zraní další hráči. V sobotu dopoledne (4.6.) hrajeme v Josefově Dole, tam to taky bude veselý. Snad nějaký bod uděláme.“

Miroslav Princ, Zásada: „Přijeli jsme jen s dvanácti hráči, do základu nastoupilo i pár starších. Díky tomu a dobré kombinační hře jsme byli od začátku lepší. A díky hattricku Dominika Mrkvičky, který patří mezi nejlepší střelce, jsme zaslouženě vyhráli, Zásada druhý poločas udržovala přehled a dobrými kombinacemi pohlídala výsledek a vedení, které ještě zvýšila. O víkendu hrajeme doma s Josefodolem. Hrajeme o třetí – čtvrté místo. Tabulka je velmi vyrovnaná.“

Mšeno B – Josefův Důl 1:3 (0:1)

Trenér Svozil za domácí „Vyrovnané utkání, sešli jsme se v mladé sestavě, jako vždycky, pohřbilo nás neproměňování šancí, což se naši kluci teprve učí. Na soupeři byla znát větší zkušenost. Dovolili jsme soupeři moc a pak jsme na to doplatili. V sobotu 4.6. hrajeme v 10,15 na Kovu, na Rádle. Tam je to samý zkušený fotbalista. Ale my si rádi zahrajeme, učíme se, máme mladé mužstvo. Trénuju ještě mšenský dorost. V neděli 5.6. od 17 hodin hrajeme doma derby s Vratislavicemi. Zveme diváky, aby nás podpořili.“

OKRESNÍ SOUTĚŽ:

Nová Ves – Lučany 6:1 (3:0)

Za domácí trenér Kohout: „Další derby, před tím jsme měli Smržovku. My ale teď máme dobrý mančaft, jedeme na vítězné vlně, daří se nám. Postoupit nechceme, nepotřebujeme. Stejně asi soutěže sloučí, protože budou některé mančafty končit. Myslím, že to do nové sezóny asi takhle dopadne. My chceme hrát klidný střed. Hrajeme fotbal pro zábavu a divákům se to líbí. Máme pět ukrajinských hráčů, jednoho Moldavce, Turka a Němce. Jsou to takoví, kteří tady už dlouho žijou. Na tréninky i zápasy chodí pravidelně a je škoda je nevyužít, když to jsou fotbalisté. Na tuhle třídu nám to bohatě stačí. Kluci si jdou zahrát rádi, baví je to. Jinak od pondělí do soboty dělají dvanáct hodin denně, takže nám by vyhovovalo hrát v neděli. Máme dobrou partu, umí česky, na nich můžeme naše výkony postavit. Teď jedeme do Račic, pak k nám přijede Kořenov a končíme se Mšenem.“

Oldřich Churý za Lučany: „Nemohli si vzít do béčka nikoho z áčka, aby nedošlo ke zranění, protože áčko hrálo až v neděli. Béčko hrálo v oslabení. Domácí byli lepší, mají rychlé hráče.“

Mšeno C – Kořenov 7:1 (5:0)

Za Mšeno David Ryšavý: “Pomohli nám tři naši rychlí kluci, kteří nemohli tentokrát hrát za áčko. Mohli si zahrát celý zápas a to je dobře pro ně i pro tým. Nám, starším pánům, to pomůže. Kořenov přijel v plné síle.

Smržovka B – Radčice 0:0 nebo kontumačně 3:0

Za domácí Jiří Macek: „Radčice to odvolaly pro nedostatek hráčů. Měly by kontumačně prohrát a ještě zaplatit pokutu. My jsme si zahrát chtěli, čekali jsme na ně.“