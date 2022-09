Kovo na svém hřišti přivítalo béčko Mšena (3:2) a domácí si body odvézt nenechali. Trenér Liridon Karaqi byl s předvedeným výkonem svého týmu spokojený: „Jednoduché to nebylo, utkání bylo celkem vyrovnané, naopak soupeř byl zpočátku lepší jak my. Měl dvě stoprocentní šance po našich chybách, ale neproměnil je. My jsme naopak naše první dvě proměnili. Dali jsme dva góly a šance jsme měli ještě další. Na konci prvního poločasu se soupeři podařilo srovnat z rohu. Druhý poločas nahoru dolů, sice bez proměňování šancí, bylo vidět, že oba týmy chtějí vyhrát. Mšenu se pak podařilo srovnat. Nakonec jsme vítězný gól podařilo dát nám.Fanoušci byli spokojení, viděli pěkný fotbal.“

Trenér David Ryšavý za soupeře: „Hned ze začátku jsme mohli vést 2:0. Ale nedali jsme, naopak jsme dva góly dostali. My jsme srovnali, ale vítězný gól vstřelili domácí. Naši mladí kluci byli rychlí, ale Kovo má v týmu chlapy jak hory, tak od nich naši dostali trochu nakopáno. Hřiště je tam pomalejší, což víc vyhovovalo domácím. Škoda, že jsme neproměnili dvě tutové gólovky. V koncovce jsme se nemohli trefit, lítalo nám to vedle, možná byli naši mladí trochu nervózní. Ale hraje se dál.“Nová Ves si z hřiště soupeře, z Hodkovic, přivezla remízu (2:2).

Trenér hostů Miroslav Kohout čekal víc, ale nakonec bodem nepohrdl: „Těžký zápas to nebyl. Kdybychom nebyli kopyta, tak jsme mohli vyhrát. Ale musel jsem kluky pochválit, bod je to zasloužený. Vedli jsme sice 2:0, ale nepotrestali jsme jejich chyby v prvním poločase a domácí pak vystřídali nějaké hráče a vyrovnali. My jsme neudrželi vedení, mysleli jsme, že nám výhra spadne do klína. Dobře pískali i rozhodčí, myslím, že oba mančafty byly spokojené. Ke třem bodům nám chybělo málo, ale netrefili jsme prázdnou bránu nebo naše dva úniky gólman vychytal. Tentokrát platilo: nedáš, dostaneš. Teď nás čeká těžký soupeř, Jenišovice.“

Tři body zůstaly i na Smržovce. Po bezbrankovém prvním poločase se víc dařilo domácím, Kokonín odjel domů bez bodů (2:1). Trenér hostů František Maixner: „Chyběl nám důraz, hra dopředu. Nedokázali jsme se prosadit. Domácí zahráli tak, jak byli zvyklí, nakopávané balony, důrazná hra, tu mi moc neumíme. Góly soupeře padly po dvou standardkách, ne ze hry. My jsme taky snížili ze standardky, ale už nebyl čas na to, abychom vyrovnali. Začali jsme soutěž až moc dobře a teď se nám to trochu pokazilo. Příště hrajeme s béčkem Držkova, tak snad se nám to už povede.“

A jízda Držkova v tomto kole byla opravdu spanilá (5:0). Lučanský tým inkasoval od Držkova pět gólů, a to ještě v poločase byl bezbrankový stav. Trenér B týmu Držkova Evžen Dvořák: „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním byly Lučany lepší, fotbalovější, ale nedali gól. My jsme nedali penaltu, takže jsme šli do šaten za stavu 0:0. Ve druhém poločase trochu odpadly fyzicky. My jsme dali pak tři góly za sebou a to rozhodlo. A ještě jsme dva přidali.“Předseda FK Lučany Oldřich Churý: „Sestavu jsme hodně lepili, omluvilo se nám asi dvanáct hráčů z pracovních a jiných důvodů. V Držkově dostali naši rychtu. Poločas jsme vydrželi, to měli ještě kluci sílu. Ale pak v závěru neměl kdo střídat, pak už jsme rezignovali a prohráli jsme.“

Zásada jde tvrdě za svým. Chce postoupit. Tentokrát to odneslo, a navíc na domácí půdě, plavské béčko. Kapitán Jan Kouřil: „Byl to masakr. Diváci viděli i bitku. Náš a jejich hráč se postrkovali tak dlouho, až došlo k zákeřnému zákroku,napadený to nerozdýchal a neměl daleko k ráně. Pokračovalo to i po poločase, hráč Zásady musel dokonce až odjet, bůh ví, jak by to mezi nimi dopadlo. Místo toho, abychom my hráli proti deseti, protože vyloučený měl být hráč Zásady, tak náš dostal červenou a my jsme dohrávali v oslabení. Zásada byla lepší, hrála dobře. Má kvalitu, dobrého gólmana, ale hrát se s ní dalo. Jinak byla dobrá divácká kulisa a tenhle konflikt zápas hodně ovlivnil. Lepší jsme nebyli, ale mohlo to být hezké utkání. Nám se ještě jeden hráč zranil, takže jsme dohrávali v devíti. Na soupeře jsme neměli, ale debaklem by to určitě neskončilo. Divné bylo prohlášení rozhodčího, že konflikt neviděl.“Za vítězné hosty kapitán Petr Fišer: „Bylo to vyrovnané utkání. Plavy mají mladé, hodně běhavé hráče. Utkání pak ovlivnilo vyloučení plavského hráče. Plavy byly oslabené. Ve druhé půli se snažily dát gól, měly šance, ale nedaly. Když už to bylo 2:0 pro nás, tak bylo utkání rozhodnuté. Bylo hodně soubojové, mladí to uběhali. My jsme ale byli přesnější, proto jsme vyhráli. V sobotu nás čeká Kovo.“

Osm gólů viděli fanoušci na na Malé Skále, bohužel, šest z nich v síti svého mužstva (2:6). Derby s Jenišovicemi dopadlo vítězně pro hosty. Petr Volek za Maloskalské: „Prvních třicet minut jsme měli převahu, vedli jsme 1:0. Pak jsme dostali jeden gól a to nás úplně rozhodilo. Pak už byl soupeř lepší. A tak je to u nás vždycky, první branka nás úplně potopí. Přitom to byl fajnový zápas, přišlo také i hodně fanoušků.“ Jenišovice odjely spokojené, potvrdil to trenér Leoš Bernat „Jednoznačné to nebylo, prohrávali jsme 1:0, pak jsme vyrovnali a od té doby jsme byli lepším týmem a situace se otočila v náš prospěch.“Další osmičce gólů tleskali v Železném Brodě. Sedmkrát se trefili domácí. Kouč Zdeněk Mařík právem chválil: „Ze začátku nám soupeř ještě fyzicky stačil. Do konce poločasu jsme dali na 2:1, pak na 3:1 a to rozhodlo. Potom jsme přidali další čtyři góly a mohlo jich být ještě tak šest, sedm. Jejich gólman taky asi čtyři chytil. Ale asi ho to už po třetím gólu nebavilo, protože zdržoval. Nám se zadařilo.“

Kdo získal body?

Kovo – Mšeno B 3:2 (2:1)Hodkovice B – N. Ves 2:2 (1:2)Smržovka B – Kokonín 2:1 (0:0)Držkov B – Lučany 5:0 (0:0)Plavy B – Zásada 0:3 (0:1)M. Skála – Jenišovice 2:6 (1:3)Ž. Brod B – Josef. Důl 7:1 (3:1)⋌

Kdo s kým příště?

Sobota 10. 9. v 17 hodin: Kokonín – Držkov B, Zásada – Kovo, Josefův Důl – Smržovka, Nová Ves – Jenišovice

Neděle 11.9. ve 14 hodin: Lučany B – Plavy B

Neděle 11.9. v 17 hodin: Mšeno B – Malá Skála, Hodkovice B – Železný Brod