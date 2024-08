„Úplně nádherně,“ říká Ladislav Halama starší. Ten má na kontě už dvacet fotbalových sezón a deset sezón, jak říká, funkcionaří. Označení „starší“ ale není vůbec na pořadu dne. Na hřišti určitě rok narození na nich není vůbec znát. Makají na plné obrátky oba stejně.

„Spoléhám na to, že občas syn zabere za mě. Ale jinak v průběhu hry vůbec neřešíme, kdo a jak z nás hraje. Situace, že se to jednomu nebo druhému nepovede, může nastat. Nenadáváme si. A když po mne náhodou má chuť vyjet, tak mu řeknu: Uklidni se, až ti bude tolik, co mně, tak to takhle ani nedovedeš,“ řekl s úsměvem otec.

Halama junior hrál hokej. Fotbalu, jak řekl tatínek, se začal věnovat kvůli němu. „Pojď si s námi zahrát,“ řekl jsem mu jednou a on šel. A už u fotbalu zůstal."

"Hraje se mi úžasně. Někdy to prožívám až tak, že když dá táta gól, tak mám v očích slzy a je to pro mne emotivní. Někdy si spolu něco řekneme i ostřejšího, když se něco zkazí. Ale je to paráda, že nám to takhle funguje a přeju si, abychom ještě společně odehráli hodně zápasů," vyjádřil své pocity na hřišti Láďa Halama junior.

O tatínkovi ví, že je to duše celého areálu a dění kolem novoveské kopané. "Táta je předsedou Tělovýchovné jednoty Nová Ves. Všechno se mu daří, všechno shání, máme rozdělaný projekt. A já jsem rád, že mu můžu pomoct třeba jen s tím, že posekám trávník, protože vím, že času také moc nemá. Je to paráda, že to děláme společně."

Halama junior dnes už také, jako otec, nejen hraje, ale i funkcionaří.

"Upsal jsem se okresu a kraji. Na kraji jsem v STK a na okrese dělám sekretáře. Fotbal už mi asi zůstane. Spolupracuji také s FK Jablonec přes IT techniku, takže všechno se u mne točí kolem fotbalu," dodal Laďa Halama mladší.

Nová Ves, leží jen pár kilometrů od Jablonce. I když hraje okresní přebor, může se pochlubit areálem, který jí mohou některé ostatní kluby závidět. Ale, kdo se točí kolem fotbalu, tak dobře ví, že všechno je o lidech. A aby takový areál fungoval a ještě vzkvétal, musí se najít nadšenci, kteří ho budou držet při životě. A v případě Nové Vsi i když se v soutěži zase až tak nedaří. Ale na Vsi se fotbal hraje pořád.

Novoveští fanoušci na své barvy nedají dopustit. A u stánku s občerstvením se scházejí ať se děje na hřišti, co se děje.

Díky Ladislavu Halamovi a stejně naladěným lidem kolem něho, kterým není osud areálu lhostejný, se fotbalový "stánek" stal centrem života na Nové Vsi. Sousedí s ním totiž volnočasový areál pro děti, který rády využívají maminky se svými ratolestmi, když dorazí fandit taťkovi, který se honí na hřišti za balónem.

K tomu, aby se areál udržel a taky vylepšoval, se ani na Nové Vsi bez peněz neobejdou.

„Chceme získat dotaci na další rozvoj areálu, který využívají také mládežnické fotbalové týmy jiných klubů ke své přípravě. Velký ohlas měl letošní fotbalový kemp, možná, že jeho první ročník odstartoval víceletou tradici. Kemp pro mládež připravil zkušený trenér Jiří Mašek. A zájemců bylo mnoho," řekl Halama.

Aby hřiště sloužilo jak dospělému fotbalu, tak mládeži, potřebuje zdokonalit zavlažování a všechno, co k němu patří, počínaje zásobníky vody a konče vrtanou studnou. Úkol mají tedy na Vsi před s sebou nemalý.

„Chceme udělat solární kolektory a potřebujeme zrekostruovat ve starých kabinách sprchy. Ty stávající už něco pamatují. Také střecha na kabinách je v havarijním stavu. Máme pořád do čeho investovat,“ říká „tahoun“ novoveského fotbalu.

A že mužstvo nebojuje o horní příčky okresní přeboru? Tak tím se znechutit nenechá.

„Dnes nemáte kde shánět hráče. Minulý podzim se nám nedařilo, ale na jaře už jsme se zvedli, poslední čtyři zápasy se nám povedly. Budeme doufat, že to tento podzim bude lepší. Kdybych věděl, kde hráče shánět, tak tam jedu třeba o půlnoci. Možná se nám rýsuje jedna mladá, veselá posila. A vypadá to ještě na jednoho hráče z Liberce, ale to zatím nebudu prozrazovat,“ dodal Halama.

Okresní přebor vypukne poslední srpnový víkend. Nová Ves už trénuje. V dresu opět nastoupí Ladislav Halama senior a junior.

Takových starostlivých správců nebo jak takové obětavé lidi správně nazvat, kterým není lhostejný osud ať už areálu nebo fotbalovému mančaftu, je na okrese Jablonec mnoho. Zasadit by je měli do zlatého rámu. Snad každý mančaft má takovou svoji "duši", která všechno zařídí, vyřeší, pomůže, udělá. Až jednou z nějakého důvodu tito lidé skončí, bude ve vzduchu viset otazník, kdo je nahradí, kdo se obětuje, kdo tomu bude věnovat tolik času, kolik je potřeba. A že ho není málo, to Halama potvrdil.

Na hřiště musí takový správce jet často i několikrát za den, protože trávník potřebuje zavlažit, kropit. Někde mají správci na starosti i dresy, nejen vyprat, ale pak hlavně všechno zvlášť složit, trenky, štulpny, trika. Stále stejný kolotoč po každém zápase. A mezi zápasy týdenní péče o areál.

Každý, kdo přijede na Novou Ves, obdivuje kvalitu trávníku. Na té si dali Novoveští opravdu záležet. A co hodin do něho investoval Ladislav Halama, se spočítat snad ani nedá.

„Vím, že fotbalové výkony nejsou takové, ale aspoň mají Novoveští kam přijít. Sejdou se na fotbale, popovídají si, posedí, zafandí. Jinak by na vesnicích už nic nebylo a nežilo to. Tady je to takový kulturní stánek,“ označil hřiště a jeho okolí správce a zachránce v jedné osobě.