Josefův Důl – Nová Ves 4:4 (1:1)

"Byli jsme rádi, že jsme remizovali,“ řekl vedoucí domácího týmu Zdeněk Miksa a pokračoval: „Oni byli nečekaně dobří a nám chybělo šest lidí ze základní sestavy. Takže museli hrát i někteří kluci, kteří byli ještě marodi. Soupeř na nás ještě nasadil mladíky a bylo vidět, že naši kluci nemůžou. Měli jsme pouze jednoho hráče na střídání. A ten šel do zápasu se sebezapřením. Domácí změnili výsledek na 4:3 až v 91. minutě a v 93. minutě na 4:4. Na josefodolském hřišti to bylo o nervy. Gólman Ducháček se snažil tým co nejvíce podržet. Ale také se na to nadřel. Dostali jsme laciné góly, ale byl to první zápas, soutěž pokračuje. Příště jedeme na Malou Skálu. Snad už se nám někteří hráči vrátí a pojedeme tam ve vyšším počtu,“ přeje si Miksa.

„Jeli jsme tam úplně jako nějaký outsider. Výhru jsme nepředpokládali. Kdyby nám někdo řekl před zápasem, že to bude remíza, tak tomu nebudu věřit. Fotbal se musel líbit. Čtyři góly na obou stranách, to je super pro diváka. Před našimi kluky musím smeknout a poděkovat gólmanovi. Jdeme s pokorou a s nadšením zápas od zápasu, v dalším kole hrajeme proti Kovu. Tohle je jen první vlaštovka,“ řekl za Novou Ves Ladislav Halama mladší.