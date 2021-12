" Ale naším příchodem jsme místní fotbal naopak nastartovali," říká Adam Pelta a pokračuje: "Do rozvoje tamního fotbalu jsme spolu s obcí investovali nějaké peníze. Velmi se zlepšila hlavně úroveň areálu. Především chceme investovat do mládeže, kterou v Pěnčíně postupně rozjíždíme.

Na zápasy chodí v Pěnčíně daleko víc fanoušků, čehož si v klubu velmi váží. S příchodem hráčů ze Mšena se zdvihla kvalita mužstva a přišly odpovídající výsledky. „I když ne vždycky hrál tým tak, jak jsme chtěli, ale v tabulce je první a je favoritem na postup. Doufám, že na kvalitní výsledky navážeme v jarní části soutěže. Také doufám, že soutěž nepřekazí covid. Je dobré, že se ještě na podzim rozehrála jarní část soutěže, takže by už ani covid nemusel náš vytoužený postup překazit. Uvidíme, co přinesou jarní kola,“ řekl hrající manažer.

Ale favoritem na postup Pěnčín zcela určitě je. Také proto se některé týmy bály s Pěnčínem hrát, protože tušily prohru. „U nás vždycky záleželo na tom, jak se mančaft sešel a jestli hráli ti, na kterých byl tým od startu postavený. Důvodem absencí byly povinnosti v zaměstnání, zranění, ale i jiné. Stěžejním hráčem byl pro nás Karel Vrabec, hned za ním Matěj Vebr, pak Tomáš Čížek a David Scholz. Díky tomu, že máme na Pěnčíně bohatou hráčskou základnu, dokázali jsme i při velké absenci nasadit do hry kvalitní tým. Když nemohli hrát kluci, na kterých jiná utkání stála, tak naskočili další a my jsme aspoň viděli, jak si v konkurenci vedou,“ vyjádřil se k týmu hrající manažer.

Početný kádr hodnotí také kladně. Do jara žádné velké změny v Pěnčíně nečekají. „Zatím jednám pouze s jedním hráčem, který by nás měl posílit. Na jaře se chceme soustředit hlavně na stabilizaci zázemí, kádru a přípravě na případný krajský přebor. Někdo z hráčů se třeba přesune do B týmu, který, jak to zatím vypadá, má také blízko k postupu do I.B třídy, okomentoval záměry Pěnčína.

Cíle klubu jsou jasné od začátku podzimní sezóny. „Jsou stále stejné, vybojovat kraj, B. třídu a mít konkurenceschopná mužstva. A tomu přizpůsobíme i jaro. Za mne je tedy Pěnčín dobře rozjetý a není potřeba nic výrazně měnit, jak na hráčských, tak na trenérských postech,“ zdůraznil Pelta.Zimní přípravu začnou hráči Pěnčína pod taktovkou trenéra Miroslava Procházky 10. ledna. Čeká ho nejprve přátelský zápas s divizní Českou Lípou. Pak se utká ještě s Jablonec B. A přijdou další přáteláky, které ukáží, jak jsme na tom na jaře."