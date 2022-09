Nováček soutěže, pěnčínské béčko, se usadilo na nejvyšší příčce tabulky s deseti body. Jen o jeden méně mají borci z Harrachova a jen dva body od první příčky je tým Mšena. Čtvrté kolo přineslo zatím v šesti zápasech třiatřicet gólů. Další možná přibudou.

Mšeno – Desná 6:0 (2:0)

Za domácí trenér David Ryšavý: „Během deseti minut měl soupeř dvě gólové šance, opět nás podržel gólman Braniš. Na 1:0 dal Obršlík a pak už jsme si vítězství nenechali vzít. Soupeře musím pochválit, má výborný tým, mladí kluci, šikovní, které, pokud vydrží, tak je bude málokdo porážet. Byli našláplí, nahecovaní k vítězství, ale zkušenostmi jsme je my přehráli. Dobře jsme si podrželi prostředek hřiště, dávali jsme góly. A Desná pak ve druhém poločase už odpadla.“

Vedoucí týmu Desné Petr Kopal: „V prvním poločase byla hra vyrovnaná, v první půlhodince nás podržel gólman dvěma skvělými zákroky. Po té jsme si vytvořili šance, ale gól jsme nedali. O výsledku utkání rozhodla pětiminutovka, když jsme dvakrát nabídli soupeři skórovat a ten toho využil. Ve druhém poločase se naše obranná hra podobala ementálu a soupeř toho dokázal využít.“

Albrechtice v J.h. – Přepeře B 6:1 (4:0)

Za domácí vedoucí týmu Jan Pipek: „Na obranu soupeře musím říct, že hráli o deseti. Vyhráli jsme, tři body nás těší, jsme spokojení, historie se neptá. Už jsme to potřebovali. Neměli jsme gólmana, chytal trenér.“

Za hosty vedoucí týmu Martin Kvapil: „Prohráli jsme, ale byli jsme tam v deseti. Ale mohlo to skončit i s větším nášupem. Hráli jsme, co jsme mohli, na maximum, abychom nedostali třeba i desítku. Chytal nám hráč z pole. Ale mohlo to být ještě horší. Příště doma vyhrajeme, přijede Jablonec nad Jizerou. Prohrál teď sice v Pěnčíně, ale ten bude asi dobrý a stejně tak jako Držkov, s těmi budou určitě dobré zápasy. My máme áčko ve třetí lize, na nás se každý nachystá. Ale my si nechceme brát hráče z A týmu, chceme hrát sami, pokud to není extra potřeba. Někdy se prohraje, někdy vyhraje, tak to ve fotbalu je.“

TJ Lučany – TJ Sokol Plavy 2:4 (1:2)

Předseda Lučan Oldřich Churý: „Vítězství hostů bylo zasloužené, byli lepší. První poločas byl ještě vyrovnaný, ve druhém měly Plavy lepší držení míče, začínaly být lepší. Nám chyběli hráči, dva důležití od nás odešli do Mšena. Musíme se s tím srovnat. Další dva kvalitní hráči dnes nepřišli. A to je hodně znát, proto jsme prohráli. Když máte dvanáct hráčů a z toho tři nepřijdou, tak je to špatné. Jsem zklamaný, myslel jsem alespoň na remízu.“

Trenér Jaroslav Pekelský za Plavy: „Vyhráli jsme zaslouženě. K utkání jsme nepřistoupili dobře, bylo to laxní. Soupeře jsme lacinými chybami pouštěli do hry. Výhra zasloužená a to jsme ještě nedali penaltu. Kdybychom měli lepší přístup, vyhráli jsme daleko větším rozdílem. Někdy to tak je, že se přizpůsobíte soupeři místo, abyste mu vnutili svoji hru. A pak se trápíte.“

TJ Spartak Smržovka – SK Mírová pod Kozákovem 4:2 (2:0)

Vedoucí tým Smržovky Jiří Macek: „Tentokrát to byla jasná výhra. Pro nás konečně parádní zápas, skoro identický s tím, když jsme hráli v Mírové na jaře a vyhráli tam 4:1. Tentokrát jsme v patnácté minutě vedli už o dva góly. Hrálo se v klidu. Mohli jsme dát do poločasu ještě další dva. Ale to se nám nepodařilo. Hosté nám dali branku v 53. minutě, to je taková naše klasika, že prvních deset minut druhého poločasu jsme mimo a hra je něco příšerného. Nedá se na to koukat a absolutně se nám nedaří. Jakoby nastoupil po přestávce úplně jiný tým. Nikdo neví co s tím. Hosté snížili na 2:1 a začali jsme se bát o výsledek. Byli vyhecovaní, takže měli šanci na vyrovnání. Naštěstí jsme si to pojistili penaltou na 3:2. Rozhodnuto bylo dalším gólem na 4:2. Přišlo dvě stě padesát diváků, bezvadná atmosféra.“

Za hosty vedoucí týmu Petr Dědeček: „Zranil se nám brankář, hrál jiný a i to se na zápase podepsalo. Dostali jsme se trochu do zápasu, ale po střídání brankářů jsme dostali další gól a pak další. Zvládli jsme korekci na 4:2, ale dál už to nešlo. Teď máme doma Lučany, už bychom měli zabrat. Tři týdny v tabulce mají po bodu a když prohrajeme, tak nám Lučany odskočí a zůstaneme tam viset, to nebude dobrý. Budeme v týdnu poctivě trénovat, máme v plánu dva tréninky Už využíváme taky dva hráče z dorostu.

Sokol Jablonec n.J. – FC Pěnčín B 0:4 (0:3)

Trenér hostů Jan Řezáč: „Gól jsme dali hned ve třetí minutě ze standardky. Bylo to naše zasloužené vítězství. Zápas jsme zvládli poklidně, pomohl nám první gól, pak jsme přiadali další a za stavu 3:0 už jsme si vítězství pohlídali. Jsme spokojení. Zatím jsme na špičce, ale ještě uvidíme, jak bude hrát Harrachov. Šanci dnes dostali všichni kluci a nikdo nezklamal. Budeme se připravovat na příští týden. To nás čeká nejtěžší soupeř, Držkov. Hrajeme s ním doma, 4. září, v neděli v 10,15 ráno.

Sokol Bozkov – Sokol Roztoky u Jilemnice 2:2 (2:1)