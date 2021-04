Tiskový mluvčí FC Pěnčín Jiří Najman o něm prozradil: „Byl hráčem Zásady a po založení kopané na Pěnčíně tady působil jako trenér, vedoucí a také předseda oddílu. Hráči, funkcionáři a fanoušci mu přejí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a pevné nervy při kopané na Pěnčíně.“

A jak na svoje fotbalová léta vzpomíná oslavenec? „S fotbalem jsem začínal jako žák v Zásadě. A hrál jsem tam až do dospělých. Pak jsem tam i trénoval. V Zásadě jsem byl spokojený,“ uvedl ke svým začátkům bývalý fotbalista a trenér.

V roce 1980 přišel na Pěnčín. „Bylo nás tady asi osm, tak jsme přibrali další a udělali jsme kádr. To už jsem ale nebyl aktivní hráč, trénoval jsem. Do branky si místo mne v Zásadě stoupl můj brácha, který tam také hrál. Ale pak přišel za mnou na Pěnčín. Později jsem tu byl i jako správce a dokonce jsem pral dresy. Vím dobře, kolik je práce kolem fotbalu. Ještě před třemi roky jsem sekal trávu.“

Osmdesátník plný síly také prozradil, že na svoji fotbalovou kariéru má spoustu krásných vzpomínek a zážitků. „Zažil jsem na Pěnčíně dobré i špatné období. Byla situace, kdy to tady hrozilo i tím, že se místní fotbal rozpadne. Zlí jazykové tvrdili, že vydržíme hrát tak dva, tři roky a pak se to tady rozpadne. Ale dokázali jsme místní fotbal zachránit, i díky tomu, že nám pomohlo místní Jednotné zemědělské družstvo. Rád zavzpomínal i na některé pěnčínské úspěchy. K těm největším patřilo například vítězství v Zimním poháru Jabloneckých novin.

Slavili na Petříně

„To byl velmi prestižní, dobře obsazený turnaj, ve kterém hrálo třeba béčko libereckého Slovanu nebo taky B mužstvo jabloneckého týmu i další těžcí soupeři, třeba Semily. A my jsme ten turnaj vyhráli, takže to byl opravdu velký úspěch. A pořádně jsme to oslavili, tehdy ještě v jabloneckém hotelu Petřín,“ vzpomínal bývalý hráč Zásady a kouč Pěnčína.



Když na Pěnčíně trénoval, hrál mančaft nejprve okresní soutěž, pak postoupil do I. B třídy, I. A třídy a dokonce do krajského přeboru. „V krajském přeboru jsme hráli devět let, často třeba v České Lípě. A také jsme hráli různé krajské poháry, třikrát jsme se dostali až do finále,“ vyjmenoval slavné etapy pěnčínského fotbalu. A vzpomínal ještě na pozice, na kterých hrál. „V Zásadě jsem hrál, kde bylo potřeba. Chytal jsem, ale taky jsem byl v útoku.“

Na Pěnčín zajdou rádi

Jak se mu líbí současný fotbal, který mužstvo v I. A třídě předvádí? „Na fotbal chodím a myslím si, že je to docela dobré, někdy lepší, někdy horší, jak to ve fotbalu bývá. Podmínky tady mají hráči dobré, i když sponzoři se zase až tak nehrnou a teď to bude ještě horší. Ale je tady parta hráčů, která si sedla. A proto se na to dá i koukat,“ zamyslel se Jarda Votoček.

Toho také těší, že ti, kteří kdysi na Pěnčíně hráli, se chodí stále dívat na místní zápasy. Má radost, když se společně sejdou a popovídají si. „Táhne je to sem, potkají tady známé a mohou si prohlédnout fotografie, které tady máme. Pětatřicetiletá historie už něco znamená. Dáme si pivo, zahrajeme karty.“ I jemu teď ale fotbal už chybí. „Myslím, že se jaro ještě rozjede a dohraje se.“