Trenér byl spokojený a diváci se také sledovali kvalitní utkání. „Utkání bylo vyrovnané, dali jsme gól hned ve druhé minutě. A to nás až příliš uklidnilo. Ruprechtice měly častěji míč na kopačkách, ale moc šancí k vidění nebylo. Až za půl hodiny jsme zvýšili na 2:0,“ řekl k utkání Jan Řezáč.

Už jen hlídali situaci

Ve druhém poločase už domácí hlavně kontrolovali situaci na hřišti a snažili se výsledek udržet. „Dvakrát nás podržel náš gólman Matějíček. Za stavu 2:0 jsme sice ještě v druhé půli mohli vstřelit dva tři góly, ale nedovedli jsme správně tyto situace vyřešit,“ popsal další průběh pěnčínský kouč.

A situace se pro domácí mohla ještě víc zdramatizovat, protože v 80. inkasovali gól z rohového kopu. Hosté si tak ještě vytvořili velkou šancí na vyrovnání a získání alespoň jednoho bodu. „Podařilo se nám to už do konce utkání „ukopat“ a uhlídat vítězství. Soupeř si žádnou šanci už nevytvořil. Takticky jsme zápas zvládli výborně. Diváci viděli bojovné utkání,“ zakončil Řezáč. Se třemi body byl ale spokojený. A stejný počet chtějí o víkendu přivézt z Horní Branné. „Ta je v tabulce poslední, takže by se slušelo, abychom tam vyhráli. Prohru nebereme, to by byla ostuda,“ plánuje dopředu kouč Pěnčína.