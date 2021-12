Podzimní sezónu ukončil až zápasem proti týmu dorostu FK Jablonec. „Proti dorostu FK Jablonec se nám moc dobře nehrálo, dostali jsme tři góly. V prvním poločase dva a třetí v druhé půli. Ale i když nám chybělo hodně hráčů, takže jsme měli poskládaný tým, v kterém hráli i hráči z B mužstva, měli jsme také několik dobrých šancí. Zápas svůj účel ale splnil. Viděli jsme ve hře zase další hráče. Oproti předchozímu utkání s jabloneckou rezervou to byl u nás posun dopředu. Utkání bylo tečkou za podzimní sezónou pěnčínského A týmu,“ okomentoval přátelský zápas trenér Pěnčína Miroslav Procházka.

Teď mají jeho svěřenci několik týdnů zaslouženého volna a trenér doufá, že se uzdraví nemocní hráči. „Dnes nám jich chybělo devět a to je už dost,“ doplnil k sestavě kouč Pěnčína. Do zimní přípravy nastoupí A tým Pěnčína od 10. ledna. Od trenéra dostali hráči pokyny, jak individuálně trénovat i v době vánočních svátků, aby první lednový trénink udýchali a uběhali bez problémů.„Doporučil jsem jim, ať nesedí jen u cukroví a také se trochu hýbou, aby byli na přípravu dobře nachystaní. A pak to zase před jarní soutěží hned rozjedeme,“ dodal trenér Procházka.

JAKÝ BYL PODZIM?

Top střelci I.A třídy:

1. Matěj Vebr, FC Pěnčín 14 g.5. Karel Havlíček, FC Pěnčín 9 g.

Statistika klubu:FC Pěnčín odehrál 15 zápasů,umístnění v tabulce: 1. místo,13 výher, 2 remízy, 41 bodů, skóre 67 : 10! Průměr vstřelených branek na zápas 4,46 ! (prům. výsledek 4,43 : 0,66 )