ZA MŠENO C BYLA A JE RADOST HRÁT

Dnes trénuje Petr Just béčko Velkých Hamrů v I. A třídě. Ale rád vzpomíná na to, jak si zachytal za tým Jiskra Mšeno C, který hraje okresní soutěž. „V sestavě byli výborní a zkušení hráči, třeba Duštíra nebo Ryšavý a další. S nimi byla radost hrát. A my jsme dost vyhrávali. Ve Mšeně mají chlapi výbornou partu dodnes. A já byl rád, že jsem si s nimi mohl zahrát,“ uvedl zkušený brankář a trenér.

SUDÍ BÍLEK: "REBELEM UŽ ZŮSTANU!"

Utkání OP II. třídy hraje na Jablonecku také mezinárodní rozhodčí Jaroslav Bílek. „Rád si chodím takový sranda mač zahrát. Jak hra tak pískání má svůj správný adrenalin. A když sudí pískají špatně, mám chuť na ně houknout. Vždycky jsem byl takový rebel a už jím asi zůstanu. A na co rád, jako rozhodčí, vzpomínám? Na dva důležité zápasy, které jsem pískal, první o titul, poslední kolo Hradec Králové – Plzeň a druhý o postup z druhé ligy Pardubice – Hradec Králové.

DO CHATY TO VZAL TAKY PŘES HŘIŠTĚ

Při jednom zápase OP Jablonecka II. třídy se nestačili divit nejen diváci, ale hlavně hráči. Stalo se tak ve chvíli, když jeden z hráčů rychle vyndal ze země rohové praporky. A proč? Chalupář potřeboval dojet do své rezidence a kvůli tomu týmy přerušily na hřišti v Radčicích hru. Pak sudí zase zapískal a hrálo se v pohodě dál. „Tak to jsem ještě neviděl a nezažil,“ potvrdil tehdy hráč Petr Just z hostujícího Držkova B, A dal domácím gól z půlky hřiště.