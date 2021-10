Tento týden A ) doma Mšeno SO 16:00

"Dneska by se dalo říct, že to byla povinnost. Ale víme z minulého utkání, že každý soupeř je nebezpečný, a tak si vážíme i dnešních 3 bodů. Nadstandartní byl výkon Balatky, který dal čtyři góly a prodal svoji rychlost a konečně i klid v zakončení. Opakovaně také chválíme Lupu, který je rozdílovým hráčem a už v několikátém zápase zaznamenal po 2 brankách," pochválil hráče Ondra Votoček.

Druhý poločas byl ve znamení lehké snahy o vzdor domácích. Hosté prostřídali 4 hráče. Odpověděli krásnou střelou Lupy přes celou branku levačkou do šibenice. Další dvě branky přidal velmi aktivní Balatka a korunoval svůj výkon celkem 4 góly. Nejprve zakončuje akci Lupy z malého vápna do odkryté branky a následně zakončuje nájezd z pravé strany prudkou střelou na přední tyč.

Ve 29. minutě se zápas zlomil úplně. Prousek Vl. byl faulovaný těsně před vápnem na ČK pro domácí a Lupa skvělou střelou přes zeď dal na 3:0. Těsně před poločasem ještě potrestal chybu domácího brankáře Plný, když dorazil vyražený míč do prázdné branky.

Sobotní výjezd do Jablonečku se plavskému áčku vydařil. Přes několik absencí nastoupila solidní sestava. Domácí se drží v problémech na chvostu tabulky. "Od začátku jsme plnili roli favorita a přehrávali jsme domácí ve všech aspektech hry. Na branku jsme ale čekali až do 20. minuty, kdy Balatka proměnil nájezd z levé strany. Za další 3.minuty nastala totožná situace a Baly byl opět úspěšný na 2:0," okomentoval úvod zápasu Ondřej Votoček.

A to ještě nebylo všechno. Plavy nebyly k zastavení. Ke čtyřem Balatkovým banánům přibyly ještě tři další do sítě domácích.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.