„Fotbal se musel divákům líbit, viděli hodně gólů rychlý fotbal a i naši hráči z něho museli mít dobrý pocit. Zpočátku se to pro nás ale dobře nevyvíjelo. Dostali jsme laciný gól z dálky. Brankář říkal, že neviděl přes obranu, spadl mu míč k tyči asi ze třiceti metrů. Pak mohlo být ještě hůř. Nová Ves znovu zaútočila, nastřelila ruku našemu obránci a rozhodčí nařídil penaltu. Tu ale hosté neproměnili, naštěstí pro nás ji dali do tyče. Pak se naši kluci vzpamatovali. A Filip Suska nedal gólmanovi šanci a vyrovnal na 1:1. Pak rozhodčí odpískal na hranici velkého vápna nepřímý kop pro nás a ten Košek přiťuknul Kovárovi. Ten propálil všechno, co mu stálo v cestě a vedli jsme 2:1. A tak se šlo i do kabin. Pak jsme dobře vystřídali, nastoupil náš další vysoký hráč a ten spolu s vysokým Kolárem vytvořili duo, vyhrávali vzdušné souboje. A tak se zrodil i třetí gól, když Kolár přehlavičkoval obranu a Topinka utekl a dal na 3:1. A v samostatné další jeho akci ho sestřelil soupeř, obránce. Sudí oznámil penaltu a náš Kovár ji využil k dalšímu, čtvrtému gólu. Jen abychom stejně tolik gólů nedostali v dalším kole my. Přijede k nám Mšeno.“

Za hosty trenér Ladislav Halama:

„Rozhodly penalty, my jsme nedali, domácí dali. Další situace vznikla z malé domů. Vlastní hráč nám tečoval. A pak už jsme dostali dva hloupé góly a tím jsme prohráli. Jinak jsme ale ještě posílili, hraje za nás například Heřman Kubín z Malé Skály. Přišel Honza Mašek z FK Jablonec a také ligista Mirek Souček, který prošel Slavií a také Ruda Říha z Velkých Hamrů. Až se po zranění všichni sejdeme v „plné palbě“, tak to může být zajímavé. Loni se nám moc nedařilo, na spojení soutěží jsme si těžko zvykali. Hrát s týmy o soutěž výš bylo náročné, byl to, po spojení soutěží, velký skok. Těžce jsme si na to zvykali. Když osmkrát prohrajete, tak nálada v kabině určitě dobrá není.“

Béčko Mšena a Jenišovice rozjely okres parádně. Někde ještě zlobí dovolené

Mšeno B – Josefův Důl 6:0 (6:0)

za domácí trenér David Ryšavý:

„Ukázalo se, že jsme postavili dobrý tým, omlazený. Starší hráči s gólmanem Branišem odjeli na jiný zápas. Chytal nám Dominik Havrda a povolal jsem si i několik kluků z áčka. Brzy jsme vedli 3:0. První půlhodina byla kvalitní, akce na dva doteky, tak, jak to má vypadat. Rozjeli jsme zápas dobře, do poločasu to bylo 6:0. Prostřídal jsem všechny hráče. Bylo to jednoznačné, brzy rozhodnuté utkání. Kluci si zastříleli, zahráli jsme si dobrý fotbal na pěkné trávě, byl to pohodový zápas.“

za hosty vedoucí týmu Zdeněk Miksa:

„Mšeno nás přejelo. Nasadilo mladé, běhavé kluky a to nám nedělalo dobře. A navíc mají velké hřiště a naši kluci nestíhali. Asi měli domácí i posily z áčka, protože oproti jaru, když jsme s nimi hráli, to byl jiný mančaft. My jsme jim to i trochu usnadnili, dělali jsme hodně chyb. Za dvacet minut to bylo 4:0, to už se pak hrát moc nechce, hráče to nebaví. Ve druhém poločase jsme se jim herně trochu vyrovnali. Měli jsme i šanci, oni taky, ale už nic neproměnili. Rozhodnuto bylo v prvních dvaceti minutách. Hráli dobře. A my jsme se pak už těšili na konec. Příště k nám přijedou Jenišovice, tak to nebude taky jednoduché utkání. Ale u nás na menším hřišti zase budeme mít my výhodu.“

Smržovka B – Plavy B 4:1 (2:1)

za domácí Lukáš Červenka:

„Proměňovali jsme šance, byli jsme lepší. V poločase jsme už po chybě Plavů vedli 1:0. Ten byl celkem vyrovnaný. Do druhého jsme ale dvakrát prostřídali a dařilo se nám víc. Proměňovali jsme šance a zápas mohl skončit vyšším gólovým rozdílem. Měli jsme dvě posily z áčka, ale jen v prvním poločase. Máme tři body, jsme spokojení. V dalším kole máme doma Kokonín, budeme mít i silnou podporu fanoušků, jak domácích, tak cizích. Máme tady na soustředění českou šermířskou reprezentaci a ti nám přijdou fandit. Jezdí k nám pravidelně a už podruhé uvidí zápas s Kokonínem.“

za Plavy B kapitán Jan Kouřil:

„Navázali jsme na náš minulý mdlý výkon z Lučan. Hráli jsme bez posil z áčka, mysleli jsme, že to půjde. Nebyli jsme horší tým, ale udělali jsme školácké chyby a všechny góly jsme jim darovali. Soupeř si moc šancí nevytvořil, ale měl góly díky nám. Hráli jsme špatně, co jsme jim dali, to oni proměnili. Vypadalo to, jako když jsme poprvé na hřišti, hodně nepřesností. Měli jsme špatný den. Ale naše áčko se chytlo až ve čtvrtém zápase, tak mi máme ještě jeden k dobru. Příště jedeme na Malou Skálu, ještě nemůžeme hrát na našem hřišti. Dokončuje se jeho rekonstrukce před oslavou sto let plavského fotbalu, která se koná 16. září. Do dalšího utkání si ale už vymodlím nějaké posily z áčka, aby hra vypadala líp.“

Kokonín – Lučany B 4:3 (1:2)

za domácí František Maixner:

„Hosté šli do rychlého vedení 0:2, nám se podařilo těsně před poločasem snížit dalekonosnou střelou z poloviny hřiště zásluhou Milana Fukala

Z kraje druhé půle se nám podařil obrat na 3:2, ale hosté vzápětí srovnali po hezké akci na 3:3. O vítězství domácích rozhodl v 73. minutě Jiří Šilhán, ostatní naše šance, ale i šance hostů zůstaly nevyužité.“

za hosty předseda FK Lučany Oldřich Churý:

„Bylo to vyrovnané utkání, asi by mu slušela remíza. My jsme vedli 2:0, ale, bohužel, neuhlídali jsme Milana Fukala. Dostali jsme gól v 45. minutě do šatny na 2:1. A Milan ještě vyrovnal na 2:2. To domácí nakoplo, do té doby jsme byli lepším mančaftem. Ale Kokonín byl pak důraznější. Příště máme doma Kovo. Máme ze dvou zápasů tři body, to je pro béčko úspěch. Hráli za nás i dva dorostenci, snažíme se mladé kluky hodně zapojovat do zápasů a už si zvykali do budoucna na chlapský fotbal.“

Jenišovice – Malá Skála 3:3 (3:0)

hrající trenér domácích Leoš Bernat:

„V prvním poločase, i když jsme vedli 3:0, jsme udělali hodně hrubých chyb dozadu a nabídli jsme hostům minimálně tři šance ke skórování. Ale oni je nevyužili. Poločas klidně mohl skončit 6:3. Za stavu 3:0 jsme měli kopat jasnou penaltu, kterou rozhodčí nesmyslně nepískl. To jsme nechápali. Ve druhém ale naopak pískl penaltu pro soupeře a bylo to 3:1. My jsme pak ještě udělali dvě chyby a bylo hotovo. Dostali jsme další dva góly, třetí zase z penalty, tentokrát jasné. Byly to nešťastné góly. Hosté si ve druhém poločase vytvořili jednu šanci a dali tři góly. Tak se to nějak sešlo a byla z toho remíza. Malá Skála to ani za stavu 3:0 nevzdala a pořád bojovala. Pro nás to byl smutný zápas, udělali jsme v něm hodně chyb. Měli jsme líp hrát zezadu. Ale chybu udělal i rozhodčí, že nepískl pro nás jasnou penaltu. Příště jedeme do Josefova Dolu, tam mají malé hřiště, to nebude žádný fotbal. Zápas může dopadnout všelijak. Většinou se tam balón nakopává, bude to tam spíš o náhodě, kdo dá gól. A my se asi moc dobře nesejdeme, takže uvidíme, jak to dopadne. Chceme odvézt samozřejmě tři body, ale když to bude jeden, budeme taky rádi. Máme čtyři body, chceme vybojovat další.“

za hosty Lukáš Kopecký:

„Domácí vstoupili do zápasu lépe, třemi rychlými góly, už to vypadalo, že je s námi konec. První poločas vyzněl v jejich prospěch jak herně, tak výsledkově. Nám se podařilo neproměnit několik šancí. Ve druhé půli jsme hru srovnali a vstřelili tři góly. Kdyby se hrálo ještě pět minut, tak myslím, že bychom vyhráli. Tlačili jsme, domácím asi došly síly, my jsme měli elán. Jsme s bodem spokojení. O víkendu přijedou Plavy, to je těžký soupeř, asi přijedou s posilami z áčka. Uvidíme, s kým přijedou.“