Tělovýchovná jednota Sokol Plavy - FC Pěnčín 3:4 (2:2)

Vysoké dvojciferné výhry a poslední dobou moderní řešení bázlivých soupeřů, kdy poslední tři zápasy vzdali předem bez boje a spokojili se s kontumačními 0:3. Ale Plavy k nim rozhodně nepatří.

"Ale v Plavech jsme o tom neuvažovali a soupeři jsme se na trávníku postavili," řekl jasně za plavský tým Ondra Votoček a pokračoval: "Lehce posílená sestava předvedla před domácími diváky statečný výkon a přispěla k výborné úrovni zápasu. K vidění byla překvapivě vyrovnaná hra s množstvím šancí na obou stranách. Hosté byli možná trochu zaskočení úrovní domácích. Měli jsme poustu šancí, ale proměnili jsme pouze dvě. Výborný Nosek křižnou střelou na zadní tyč a také dobře hrající Gregor po centru opět Noska hlavou. Všichni hráči hráli na hranici svých možností a zasloužili si pochvalu."

Poločas 2:2 byl, podle zástupce domácích, zasloužený.

Druhý poločas se hrál v podobném duchu. Hosté se zlepšili a začali domácím přitápět. "Střídáním nám trochu odešla kvalita, ale stav byl do cca 80 minuty stále nerozhodný. Potom jsme dvě branky inkasovali, ale nutno podotknout, že minimálně jedna měla ligové parametry, kdy po kombinaci z křídelního prostoru letěl prudký centr a zakončil hráč v náběhu ze vzduchu z první!"

Domácí ještě bojovali ale na víc, než na korekci na 3:4 z penalty, to nestačilo. "Prohra doma, ale s velkou pochvalou pro všechny hráče a také pro sudího Rudolfa, který přispěl dobrým výkonem ke kvalitě celého zápasu," zakončil komentář utkání OP Ondra Votoček a připomenul, že v sobotu čeká na Plavy soupeř v Držkově. Začátek zápasu je v 15,30 hodin.

Jak viděl zápas trenér B týmu FC Pěnčín Jan Řezáč?

"Zápas byl hodně vyrovnaný. Nepodali jsme zrovna kvalitní výkon. Bylo to i tím, že jsme přes měsíc nehráli, protože někteří soupeři zápas kontumovali. Tak jsme se dostávali do tempa dost složitě. Domácí nás dost potrápili,hráli velmi dobře. Proto jsem o poločase musel trochu v šatně zvýšit hlas, zakřičet. Góly jsme dávali, ale dlouho jsme se neradovali, protože jsme zase brzy inkasovali. Ve druhém poločase nám pomohla několik střídání. Dali jsme na 3:2 a vzápětí na 4:2. Domácí pak ještě výsledek korigovali penaltou, ale my už jsme si pak výsledek pohlídali. Hráli s námi tři hráči z A týmu."

Kontumace zápasů, kteří soupeři nemohou nebo nechtějí sehrát, přinese sice Pěnčínu tři body, ale jinak to pro Pěnčínské žádný přínos nemá.

"Měsíc jsme kvůli tomu nehráli. A hráči ani nemají chuť trénovat, když neví, který soupeř utkání zase zruší," dodal kouč Pěnčína.

Další zápas hraje jeho tým o víkendu, v neděli 24. 10. v deset hodin doma s Hodkovicemi. "Doufám, že přijedou a že utkání odehrajeme. Na utkání se už připravujeme. A zahrajeme si také ve svátek 28. října odložené utkání s Kokonínem.

Utkání s Hodkovicemi bude určitě zajímavé a napínavé, protože v tabulce Okresního přeboru na prvním místě vládne právě FC Pěnčín s jednadvaceti body. A hned v patách, na druhé pozici, jsou Hodkovičtí s devatenácti body.

Rozhodčí: Rudolf. Diváků: 100. ŽK: 4:1

Branky: Gregor, Nosek, Prousek - 2x Kohout, Zapadlo, Štolba