V silném obsazení uspěl se tým přípravky FA Jablonec určitě neztratil. Kluci se vrhali do zápasů s velkou bojovností a cílem vyhrát. Před a po každém utkání měli s trenéry poradu a hltali jejich rady. Po zápase s Kladnem, ve kterém vyhráli 2:0, měli plnou hlavu dojmů a rozhodnutí, vyhrávat i dál. „Takhle bychom měli hrát i další utkání a vyhrát dva zápasy, které nás ještě čekají. A zítra hrajeme další čtyři. Neměli bychom si nadávat, když někdo něco pokazí. Musíme si pomáhat, povzbudit se,“ znělo svorně z party Jablonečánů.Kluci potvrdili, že jim trenéři radí a vysvětlují, jak co hrát a pomáhají jim. Svoje kouče jasně zhodnotili. „Naši trenéři, Jan Špiroch, Martin Potůček a Richard Křemen, jsou nejhodnější.“ Na otázku, jestli po takové fotbalové náloži se jim bude chtít v pondělí do školy, už tak optimistická odpověď nezazněla. „Mně se chtít nebude,“ odpověděli jednohlasně. Všichni také mají jasno o své budoucnosti. Už vědí, že se chtějí fotbalem živit. A rozhodnutí jsou také, že chtějí oblékat dres FK Jablonec.Než se rozeběhnou na prázdniny, tak mají ještě nabitý program. „Od pondělí do pátku máme tréninky, o víkendu zápasy.“ Potvrdili také , že na tréninku dělají rádi všechno. „Nejvíc se nám líbí parkur nebo ploty,“ zdůraznili malí borci a ještě přidali: „Super je taky Ríšovo kolečko. To hrajeme na dvě skupiny fotbal a kdo prohraje, tak běží Ríšovo kolečko. A to je bezva!“

V celkovém pořadí skončila FA Jablonec třináctá. Tři medailová místa obsadily první FK Meteor Praha, druhá Zbrojovka Brno a třetí Slovácko. Všichni účastníci si odnesli diplomy, pohár pro tým, spoustu dobrot a dalších cen.