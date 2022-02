„Pro nás to bylo konečně po delší době zase vítané zápasové zpestření přípravy. Je jen škoda, že nám po celou dobu vytrvale pršelo. Na poslední chvíli jsme řešili potíž s nenadále chybějící gólmankou. Naštěstí nám soupeřky vyšly vstříc a mohli jsme mezi tři tyče postavit manžela naší nejzkušenější hráčky Libora Edera. Soupeřkám za tento vstřícný krok moc děkujeme a samotnému Liborovi samozřejmě za to, že byl ochotný nám pomoci a devadesát minut strávil s děvčaty na umělce v přívalech deště,“ řekl k utkání manažer Čertic Jan Štol.

Zápas samotný se celou úvodní čtvrthodinu nesl ve znamení nerozehranosti obou týmů. Kupila se oboustranně jedna nepřesnost na druhou a hra byla značně rozháraná. Zlom přišel v 17. minutě zápasu, kdy hostující fotbalistky předvedly konečně velmi zdařilou akci po ose Honzíková – Pradella – Schmidtová a všemu nasadila punc výjimečnosti mladičká, teprve jedenáctiletá Klabanová, která velice zkušeně z hranice velkého vápna obstřelila domácí brankářku a poslala Čertice do vedení 0:1. Hostující hráčky tím získaly pevnou půdu pod nohama a přebraly taktovku vývoje utkání. Hned ve 22. minutě vyslala do gólové šance kanonýrku Pradellu Hroncová a stav se měnil na 0:2. Zaskočené domácí fotbalistky mohly vzápětí dostat hned i třetí zdrcující úder, ale Žižková svůj pěkný samostatný únik nedokázala přesně zakončit. Přesto se šlo do kabin za stavu 0:3. Pár minut před poločasovou přestávkou totiž zakončila gólově další povedenou akci děvčat TJ Čert Fénix pozorná a důrazná Janečková.

Přestávka v teple kabiny domácí tým zklidnila a druhou půli již odehrál mnohem aktivněji. Přesto si však v 68. minutě zopakovalo duo Hroncová – Pradella svou úspěšnou spolupráci a Čertice šly již do vedení 0:4. Hned o minutu později se však dočkaly vstřelené branky i třebešské Sokolky a divokou pasáž zakončila v 72. minutě završením hattricku Franziska Pradella – 1:5. Hrál se na obě strany zcela otevřený útočný fotbal, jehož kvalitu narušoval pouze vytrvalý déšť. Šest minut před závěrečným hvizdem podobu výsledku optikou Čertic ještě vyšperkovala svým již čtvrtým gólem v utkání produktivní útočnice Pradella a domácí ještě stačily minutu před koncem zkorigovat na konečných 2:6.

„Hra byla ovlivněna celou řadou hokejových střídání obou celků. My jsme moc rádi, že jsme zvládli nasadit i tři jedenáctileté naděje, dvě holky s námi zase hrály úplně první zápas. Ze všech těchto pohledů pro nás byl přípravný duel s juniorkami Třebše prospěšný. Zkušenější hráčky tým podržely a největší radost nám dělají kolektivní duch i výkon,“ přidal stručné hodnocení trenér Karel Vodrážka.

Sestava Čertic: Eder – Runčíková V., Honzíková, Runčíková M., Třísková – Vrbová, Žižková, Janečková, Schmidtová – Pradella, Hroncová, hokejově střídaly ještě Fabianová, Bartošová, Míčová, Klabanová, Jeriová a Jindrová.