Mšeno/Jablonec n. N. – Jablonec n. J. 10:0 (4:0)

Branky: 5 Obršlík, 4 Novotný, 1 Šťovíček

Trenér David Ryšavý: „Nastoupily za nás posily, Vejprava, Zachoval, Nagy a to bylo znát. Kluci hráli nátlakový fotbal, bylo vidět, že máme víc natrénováno. Během čtvrt hodiny jsme už vedli a dál jsme o výsledku rozhodli naprosto jednoznačně. Pro nás to byl zápas v pohodě. Trenér Jablonečku mi po zápase řekl, že je to pro ně v úvodu jara opravdu vysoká porážka. A že se často stává, že hráči pak už nemají moc chuti nastoupit do dalšího kola a moc se nescházejí. K nám přijeli v plném složení, ale, bohužel, jsme jim to takhle otrávili. Tak snad se příště zase sejdou a budou pokračovat dál.“

Jenišovické mužstvo pod vedením trenéra Leoše Bernata si z prvního duelu body nepřipsalo.

Jenišovice – Bozkov 1:3 (1:1)

Trenér Jenišovic Leoš Bernat: „Do jarní sezóny jsme nevstoupili dobře, prohráli jsme 1:3 s Bozkovem. První poločas jsme byli lepší, měli jsme i čtyři tutové šance, ale dali jsme jen jednu. Vedli jsme 1:0, ale soupeři se do konce prvního poločasu podařilo vyrovnat. Druhá půle zápasu byla vyrovnaná. My jsme, bohužel, inkasovali jako první. Když jsme se snažili vyrovnat, soupeř se ujal vedení 3:1 a nám už se pak srovnat nepodařilo, i když šance byly. Sestavu jsme měli celkem dobrou, chyběli nám dva hráči. Teď nás čeká zápas v Albrechticích.“

Na hřišti v Plavech se odehrál duel mezi domácími a soupeřem z Harrachova.

Plavy – Harrachov 1:1 (0:1)

Za domácí okomentoval zápas nový trenér Jaroslav Pekelský: „Remíza je zasloužená. Soupeř měl svoji kvalitu, nám se moc nepovedl první poločas. Harrachov nás přehrával, gól jsme dostali po naší individuální chybě. Ve druhém poločase jsem přeházel posty, vyměnil jsem některé hráče a ve druhé půli jsme byli jednoznačně lepší. Na konci jsme ale měli i trochu štěstí, hodně nás podržel náš brankář. Soupeř dvakrát vystřelil na bránu a byly to naprosto gólové střely. Ale i my jsme mohli dát v 90. minutě gól. Mohli jsme vyhrát i prohrát. Výsledek je, podle mě, spravedlivý a jeden bod je dobrý. Teď bychom měli hrát o víkendu na Smržovce, ale už víme, že zápas je přeložený do Desné na umělku.“

Za Harrachov řekl vedoucí týmu Hubert Rieger: „Vedli jsme 1:0, zápas skončil remízou. Hrálo se na těžkém terénu. Kdo uměl kopnout do balónu, tak měl výhodu. Ale i fotbalista se na tom terénu ztrácel. Rozhodčí utkání zvládl, měl průběh pod kontrolou a dělba bodů byla zasloužená. V sestavě nám chyběli tři hlavní kluci, kteří odjeli na dovolenou a jeden hráč se nám zranil. Ale vstup do jara je to pro nás celkem dobrý. V neděli máme hrát doma se Mšenem. Uděláme maximum pro to, aby jsme zápas odehráli a nemuseli jsme ho hrát někde jinde. To nás, bohužel, stojí peníze. Na půlce hřiště už je sníh odtátý, od úterý se má oteplit, ale pršet. Připravíme terén, jak nejlépe to půjde.“

Další výsledky:

Přepeře B – Albrechtice 1:0

Horní Branná – Lučany 1:2

Studenec – Mírová 5:1

Držkov – Smržovka ODLOŽENO na 27. dubna od 17,30.