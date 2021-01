Jak dlouho se věnujete trenérské činnosti?

Trénování se věnuji od 18 let, začínal jsem jako asistent trenéra mladšího dorostu Jiskry Mšeno u pana Mela. Moc mě to bavilo! Začal jsem studovat knížky, videa, domlouval si stáže na Spartě, sledoval tréninky snad po celém okrese. ,,Musel jsem být chytrej jak rádio..“ Po sezóně jsem dostal na starost starší žáky a také jsem dostal nabídku od Kozdyho (Jan Kozderka) trénovat v jablonecké fotbalové akademii.



Kdy jste dostal první nabídku na post trenéra?

Pamatuji si to jako by to bylo včera. Bylo to po našem zápase, kdy jsem se šel podívat na hráče, které jsme měli v Jiskře na hostování z Jablonce. Zavolal si mě k sobě, zhodnotili jsme zápas a pak mi dal tuto nabídku. Byla to pro mě odměna. Před prvním tréninkem v Jablonci jsem celou noc ani nespal, jak jsem byl nervózní. Takže trénování se věnuji 11 let.



Minulý rok jste ze žákovské kategorie přešel k přípravkám. V čem vidíte největší rozdíl u těchto kategorií?

Přešel jsem z mladších žáků do starší přípravky. Rozdíl je v soutěžích, komunikaci a ve složení tréninků. Hlavně v přechodu z U13 do U14.



Trénoval jste fotbalový potěr různého věku…

V Jablonci sem si už vlastně prošel všemi kategoriemi. Nejprve asistent trenéra Davida Oulehli U19, poté asistent trenéra Honzy Kozderky U15, ve Slovanu u Petra Koudelky, spolupráce s Milanem Šimoníčkem, a Michalem Kolčavou na FAČRu. Jako učeň jsem měl na mistry velké štěstí. Zkušenosti jsou to k nezaplacení.



Nyní trénujete kategorii U10, kdo vám v této práci pomáhá v roli asistenta?

Kategorii U10 trénuji společně s Martinem Potůčkem, se kterým se doprovázíme už několikátou sezónu. Od U15, U19 ve Mšeně až do teď. Nebyli jsme spolu jen ve Slovanu Liberec. Martin k mojí fotbalové práci patří. Nikdo jiný by nesnesl hodinové diskuze v šatně po tréninku. Tuto sezónu se k nám připojil i Richard Křemen, kterého znám z působení u ročníku 2007. Richard má zkušenosti z hokeje, po sportovní stránce a výchově, má klukům co dát. Dohromady tvoříme dobrý tým. To není výhoda nejen pro naše kluky, ale i pro mě.



Figurujete ještě jako trenér OFS Jablonec nad Nisou. Co tato role znamená?

Jako GTM OFS se starám především o malé kluby. Mám na starosti inspirační tréninky pro kluby, inspirační tělocviky pro školy a školky, školení trenérů, učitelů a nastartování mládeže tam, kde není nebo zanikla. V Malé Skále je to na dobré cestě, jsem v kontaktu se starostou, máme dobrý plán.



Jak jste se svým týmem zvládl tréninkovou zátěž v období koronaviru?

Zvládli a asi ještě budeme muset zvládat. Je to těžké pro nás všechny. Krom tréninků on line se nám podařilo nastartovat derby on line a miniligu on line. Na různých školeních se to probíralo, psalo se o tom. Trenéři gratulovali k nápadu a i se přiznali, že z toho čerpali. O to nám šlo. Třeba se dočkáme i ligy Mistrů on line, kdy se k nám připojí zahraniční soupeř. Ale raději bychom byli venku na fotbalovém hřišti.



Jste ještě i aktivním hráčem?

Naznačil jsem přítelkyni, že bych si šel občas kopnout a ta mi to rychle vysvětlila. Nemám to už časově kam narvat. Chci vidět co nejvíce zápasů nejen naší mládeže v Jablonci, ale i v kraji. Narodil se nám syn, volný čas chci trávit s rodinou. Občas si ale přece jen jdu kopnout v pátek s trenéry mládeže.