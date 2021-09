V dalším kole I. B třídy LK podal třetí tým tabulky, Mšeno-Jablonec A, výborný výkon, když soupeře vysoko porazil.

FK Mšeno-Jablonec - FK Přepeře B 9:2 (3:0)

Trenér domácích David Ryšavý k zápasu řekl:

"Soupeř nám přidal tak, že si přijel zápas jen odehrát. Bylo vidět, že asi hráči béčka Přepeř asi moc netrénují a schází se zřejmě jen na zápasy. Většinou, když hrají venku a neposílí je hráči A týmu, tak odejdou poražení. Byl to tentokrát jednoznačný výsledek pro nás. Ale brali porážku sportovně, odjeli v pohodě a v klidu. Pokorný Ondřej, Janalík a Nykrín dali po dvou gólech, další přidali po jednom. Hatrick, za který by někdo zaplatil, nedal nikdo. Myslel jsem, že si naši kluci víc zahrají, ale trochu jsme se přispůsobili soupeři, tak z toho byl takový chodící fotbal. Ke konci se mi to už nelíbilo. Ale s takovým výsledkem už většinou hráči ztrácí motivaci," dodal s úsměvem kouč.

O víkendu, v sobotu 11. září, zajíždí mužstvo trenéra Ryšavého na hřiště Jenišovic. Ty se zatím zuby nehty drží na poslední příčce tabulky a na podzim se jim přílis nedaří.

"Jsou bez bodů, věřím, že vyhrajeme. Několik hráčů mi chybí, jsou ještě na dovolených nebo mají pracovní povinnosti. Doufám, že to dáme dohromady a pojedeme k soupeři s kvalitní sestavou," přeje si trenér.

Ten o víkendu nastoupil za Mšeno - Jablonec C a ve Smržovce, v zápase okresní soutěže, vstřelil gól.

Branky: po dvou Pokorný Ondřej, Nikrýn, Janalík, Obršlík, Švor, Pokorný Matěj po jedné brance