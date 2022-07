Petr Volek, SK Malá Skála

„Sezonu jsme začali dobře (OP), protože jsme byli v plné síle, scházelo se nás na tréninku hodně, po zdravotní stránce byli všichni v pořádku. Pak přišla zranění, nemoc a výkony byly horší. Konec sezóny nám absolutně nevyšel.“

Oldřich Churý, předseda TJ Lučany

„Se sezónou ( I.B) jsme spokojení. Mládež byla perfektní, béčko skončilo v OS třetí, áčko deváté. U A týmu jsme mysleli, že by mohl být o stupínek lepší. Mužstvo bude v nové sezóně trénovat nový trenér. Je to ale náš domovský hráč Vojta Svozil, který teď působil v Jiskře Mšeno a vrací se k nám. Věříme, že do tréninku přinese nové nápady a podněty.“

Miroslav Kohout, trenér TJ Nová Ves

„S průběhem soutěže III. třídy jsem spokojený. Skončili jsme na druhém místě a hráčům nemůžu nic vytknout. Budeme se těšit na novou sezónu, soutěže se spojily, tak uvidíme, jak se bude hrát. Prvních šest, sedm mančaftů bude úplně o něčem jiném, utkání budou určitě atraktivní jak pro hráče, tak pro diváky. Myslím, že v druhé polovině bychom se umístit mohli, uvidíme, jestli by to mohla být i první polovina, ale na to asi nemáme mančaft. Chceme hrát důstojnou roli a když to bude zlatý střed tabulky, nebudu klukům nic vyčítat. Musíme ale určitě ještě posílit kádr. Sháníme hráče, které potřebujeme a hlavně takové, kteří umí kopnout do balónu. Ve II. třídě bude víc zápasů, tak se fotbal bude hrát dýl, což je taky dobře. Začínáme 20. srpna.“



Petr Fišer, trenér SK Zásada

„Jarní část sezóny byla lepší než podzimní. Počítali jsme, že budeme na třetím místě, ale to nám nevyšlo. Ale jsme spokojení. Máme z čeho čerpat i co doplňovat. Mají přijít noví, mladí hráči. Ti postoupit chtějí, my starší, jim rádi pomůžeme. Průběžně si chodíme dvakrát v týdnu zahrát fotbal, pravidelně začneme trénovat až před zahájením soutěže.

Jan Řezáč, trenér Pěnčín B:

„Se sezónou jsem spokojený, postoupili jsme do I. B třídy, nic jiného než postup jsme neočekávali, cíl byl splněn. Soutěž začíná brzy, už 6. srpna, možná nám ještě někteří hráči budou chybět kvůli dovoleným, ale musíme to dát dohromady co nejlépe.“



Jaroslav Strnad, prezident FC Pěnčín B

„Naše béčko už také začalo trénovat, zapojit by se měli naši dva dorostenci. Jako posilu máme brankáře Tomáše Nežádala z Plavů a z týmu Kovo přišel Robert Farský. Tým se bude připravovat pod vedením trenéra Jana Řezáče a hrajícího trenéra Jaroslava Bílka. Postoupili jsme do I. B třídy a chceme vyhrávat.“



David Ryšavý, Jiskra Mšeno A a C

„C tým skončil první, kluky to baví, hrají dobře. Pomáhají nám mladší hráči a to je znát. Na podzim budou hrát druhou třídu okresního přeboru. Mrzí mě, že se nám zranilo v závěru sezóny několik klíčových hráčů. Ale s tím se asi musí poprat každé mužstvo. Áčko skončilo čtvrté. Náš plán byl postoupit, tak to zkusíme příští sezónu. Do B třídy má několik týmů přibýt, tak to budou zajímavé zápasy. My chceme dát šanci dobrým dorostencům, kteří by mohli hrát jak v áčku, tak v béčku, když by bylo potřeba. Je ale nutné, aby hráči poctivě chodili na tréninky a to jsem jim také řekl. Jen tak nebudou dostávat deset gólů. To už nechceme, stalo se nám to, poučili jsme se z toho. Kluky taky nebavilo prohrávat. A nechceme, aby kluci odcházeli jinam. Máme krásný areál, na umělce můžeme hrát fotbal celý rok. Chceme k nám dostat kluky, kteří mají fotbal rádi a baví je to. Chceme, aby se ve Mšeně hrál dobrý fotbal, aby to tady fungovalo a měli jsme z toho všichni radost. Uvidíme, jestli se nám to podaří.“