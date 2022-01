Jak potvrdil trenér Richard Sitarčík, v Plavech ani nepřestali. A teď to rozjedou naplno. „My jsme se potkávali skoro pořád. Každý pátek jsme si chodili zahrát fotbal. A scházelo se až pětadvacet lidí. Někdy s námi hráli i kluci z divize nebo třetí ligy, takže tréninky to byly super. Od února začínáme trénovat dvakrát v týdnu, v úterý a v pátek. V pátek bude zase fotbal. A v úterý máme v plánu spíš fyzickou přípravu, běhy, kruhové tréninky. Naplánované už mám také nějaké přátelské zápasy. Takže určitě to už od února rozjedeme naplno:“

O přípravě týmu Mšeno-Jablonec informoval trenér David Ryšavý: „My máme tradiční páteční fotbálky, takové udržovací. V půlce února se chystáme začít s přípravou pravidelně dvakrát týdně a k tomu nějaké přípravné zápasy. Teď to ještě zatím nehrotíme, že bychom v týdnu třikrát týdně běhali po kopcích.“

K přípravě týmu TJ Sokol Držkov, který zakončil podzim na prvním místě, uvedl nejlepší střelec soutěže Lukáš Brož:„Začali jsme v půlce ledna, soutěž nám začíná na konci března nebo začátkem dubna, dvě kola jsme na podzim předehráli. Budeme jednou, dvakrát v týdnu trénovat v Jablonci na Mozartovce. Chuť určitě bude. Naše dobré výsledky nás ještě vyhecují. Mezi vánočními svátky jsme také chodili do haly. Je to lepší, když se sejdeme společně, než když má každý z nás individuální trénink.“ Lukáš Brož vsítil do branek soupeřů na podzim 37 gólů a měl průměr 2,46 branky na zápas. V mužstvu jsou jeho výkony pro ostatní hráče tou správnou motivací.

Hráči TJ Spartak Smržovka odstartují pravidelnou přípravu pod taktovkou hrajícího trenéra Antonína Brože, informoval vedoucí týmu Jiří Macek: „Celý leden hrajeme pouze fotbálek. Každé úterý se nás schází od devatenácti hodin okolo dvaceti. V únoru bychom měli začít trénovat již dvakrát týdně a to v úterý a ve čtvrtek. První polovinu měsíce budeme využívat halu a venkovní prostory Smržovky a druhou polovinu se už přesuneme na umělou trávu v Desné.“

Hubert Rieger je duší fotbalu v Harrachově, který hraje I.B třídu. I tam tým dal zimní pauzu. Jednou týdně si v místní hale chodí hráči zahrát fotbal. „Tréninky začínáme v půlce února, už máme objednané hřiště v Desné. A v plánu jsou i přípravné zápasy, s VTJ v Liberci a s Mníškem v Desné. V sestavě by neměly nastat velké změny. Možná k nám přijde jeden nový hráč, který má zájem hrát u nás. Na jarní sezónu se těšíme.“

Fotbalisté v Rychnově si na podzim vedli dobře v I.A třídě. A chtějí tak pokračovat i na jaře. Potvrdil to trenér Martin Procházka: „Zimní přípravu jsme začali 4. ledna. u nás v areálu, v Rychnově, kde trénujeme na umělé trávě dvakrát týdně. Náš tým nastoupil do zimní přípravy beze změn, nikdo neodešel ani nepřišel. V přípravě jsme naplánovali několik přátelských utkání které jsme začali prvním zápasem v Českém Dubu proti týmu Rozstání. A vyhráli jsme 4:2, na zápas jsme měli, bohužel, docela velkou marodku, ale jinak jsem byl s herním projevem spokojený. Další zápasy odehrajeme 29. ledna s Bělou pod Bezdězem na umělce v Českém Dubu. Za týden na to, 5. února od 16 hodin se Mšenem na UMT v Břízkách a za týden na to, 12. února od 14, 30 hodin s Pěnčínem. Hrát se bude na umělé trávě v Mozartovce. Pak nás ještě čeká za týden Doubí na jeho hřišti.“

V I. B třídě západ přezimoval na čtvrtém místě Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou. I tam, jak potvrdil trenér Václav Bouška, se fotbalisté bez balónu přes zimu neobešli a scházeli se ve sportovní hale. S pravidelnými tréninky začnou, jako většina mužstev, v polovině února. Nabírat začnou fyzičku a i oni mají v plánu několik přátelských utkání.