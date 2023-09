Státní svátek Svatého Václava oslavili v Železném Brodě malí fotbalisté pohybem. Počasí jim přálo při turnaji O pohár města Železný Brod. Sjely se týmy z celého regionu. A každý chtěl vyhrát. K vidění byly pěkné výkony možná budoucích ligových borců.

Turnaj dětí Železný Brod | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Turnaje "O pohár města Železný Brod" se zúčastnilo devět týmů mladších přípravek, hrálo se systémem každý s každým, každý zápas trval patnáct minut. Do Brodu dorazilo sedmdesát pět dětí se svými trenéry a strávili v něm čtyři krásné hodiny plné pohybu a fotbalových soubojů.

Pořadí:

1. Dolnobousovský SK

2. FK Sedmihorky

3. FK Turnov

4. Slovan LBC dívky oranžové

5. Mnichovohradišťský SK

6. FK Železný Brod



7. Spartak Smržovka

8. FC Pěnčín

9. Slovan Liberec dívky žluté

Hlavní organizátor Jaroslav Kletečka odpověděl na otázky, které se na fotbalové akci pro děti přímo nabízely po nevydařeném derby Slavia - Sparta, kde bylo k vidění nevhodné chování fotbalových profesionálů.



Jaký vliv má takový zápas na děti, které seděly mezi fanoušky?

Ttak asi záleží na tom, kolik dětem je, ti malí to asi nepochopí a záleží, jak jim to rodiče vysvětlí, ale určitě to není dobrý. U těch starších, což beru třeba starší žáky a ty ještě starší, tak na ty to vliv mít nebude. Ti už určité životní zkušenosti mají a není to pro ně nic nového, co by okolo sebe neviděli.

Jak se k sobě chovají malí fotbalisté?

Ti nejmenší jsou zatím bezprostřední a chovají se k sobě dobře. S narůstajícím věkem se to samozřejmě mění k horšímu a asi občas nějaký výstřelek vidím, ale celkově u sportovců to nevidím tragicky.