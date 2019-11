Sokol Brozany - FK Jablonec B 1:3 (0:0)

Až do poločasu vývoj utkání pro hosty příliš dobře nevypadal. Do šaten se šlo bez gólů na obou stranách. Navíc se hrálo na těžkém terénu. „Soupeř byl houževnatý. V tabulce je poslední, takže to byl v jeho případě zápas o bytí a nebytí. A takové utkání bývá velmi těžké, protože favorit může zaváhat a soupeře podcenit,“ uvedl vedoucí týmu a manažer Adam Pelta.

Kouč je upozorňoval

A na to mysleli trenér Jaroslav Vodička už před zápasem, snažil se hráče namotivovat a upozornit, že poslední tým v tabulce podcenit. „I tak to ale zpočátku příliš dobré z naší strany nebylo. Nebyli jsme daleko od toho, abychom inkasovali po rohovém kopu branku. Ale gólman nás podržel. V první půli jsme měli dvě šance, ale nevyužili jsme je,“ popsal vývoj zápasu manažer Pelta.

Až gól je probudil

O poločase trenér Vodička i hráči sami řekli, co je potřeba udělat, aby se výkon zlepšil. „Řekli jsme si, že hru zintenzivníme, budeme chodit do osobních soubojů. To nám v prvním poločase chybělo. Domácí nás přetlačili. Měli to postavené na bojovnosti. A ta nám chyběla. A navíc jim nahrával i terén,“ okomentoval duel Adam Pelta.

Jablonečtí ale dál pokračovali v tažení za vítězstvím. Podařilo se jim vytěžit penaltu, kterou úspěšně proměnil Dočekal. „Tenhle gól nás nakopl a šli jsme za výhrou. Přidali jsme druhou a třetí branku. Ale taky jsme si po naší chybě dali jeden vlastní gól. Stav zápasu by v té chvíli 1:3 pro nás.“ Soupeř se ještě snažil vrátit se do zápasu, ale hosté už si závěr utkání pohlídali.

Budou posily z áčka

V sobotu 16. listopadu čeká tým trenéra Vodičky poslední zápas podzimní sezóny. Hraje se na domácím hřišti v Břízkách. „Všechny fanoušky srdečně zveme. Ať nás přijdou podpořit. Vstupné se tentokrát neplatí. Je to naše poděkování za podporu v celé sezoně.Začínáme v 10,15 hodin,“ vzkazuje za celý B tým Adam Pelta a připomněl, že A tým má reprezentační přestávku, takže je možné, že budou k vidění i hráči A týmu. „Šanci mohou dostat ti, kteří teď v áčku sedí víc na střídačce,“ řekll Pelta.