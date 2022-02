Domácí podlehli pouze rozdílem jednoho gólu (3:4).Trenér Mšena David Ryšavý byl spokojený: „Sice jsme prohráli, ale zápas to byl, na to, že je Rychnov druhý celek I. A třídy, vyrovnaný. Hosté dávali spíš góly z brejků, my jsme byli víc i lepší na balónu. Fotbal byl důrazný, rychlý, myslím, že remíza by byla zasloužená. Měl jsem k dispozici patnáct hráčů, i to bylo super.“