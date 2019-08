Harrachov – Rychnov 5:1 (2:1)

Pak se ale hosté trochu nadechli a dali na 2:1, brzy ale inkasovali třetí branku. „Pak jsme hru otevřeli, ale dostali jsme další dva góly. Soupeř nás tentokrát na malém hřišti doslova ukopal. Vyhrával domácí souboje. Kombinační fotbal, který jsme chtěli hrát, tak ten nám nešel. Navíc nám chyběl Maryško, který představuje padesát procent výkonu mužstva. A to si asi tentokrát uvědomili i hráči,“ kritizoval výkony svého týmu rychnovský kouč.

Prohra v Harrachově byla podle něj tentokrát zasloužená, když nedokázali během deseti minut využít ani jedné ze tří stoprocentních šancí. „Opakovala se stejná situace jako v Plavech, tam jsme taky nedali a naopak třikrát inkasovali. Vyhořeli jsme v Harrachově na tom, že jsme nedali góly, prohrávali standardní situace a osobní souboje,“ zakončil popis duelu s Harrachovem Miroslav Procházka.

I přes tuto prohru pokračuje Rychnov dál v soutěži s tím, že ještě do týmu přibydou nějaké posily, které zatím nechce trenér prozradit. Na otázku, co říká druhému prohranému utkání vedení klubu, odpověděl předseda Spartaku Rychnov Jiří Šturma: „Ještě sháníme posily. Ambice máme stále velké, ale zatím se nám po prvních třech zápasech moc nedaří. Ovlivnily to ale ještě dovolené nebo zranění. Věřím, že se situace zlepší. V hledáčku máme ještě dvě tři posily.“

Sestava Rychnova: Ducháček, Kubát, Dupač, Petr, Procházka, Kalina, Janků, Pleštil, Jindra, Kubát, Hrstka, Gecko, Havlíček, Lána, Viktora

Branka za Rychnov: 41. Jindra (PK)