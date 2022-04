Bylo KOVO lehký soupeř nebo běžně dáváte takový kotel gólů?

Lehký soupeř to nebyl, prostě nám to tentokrát hodně sedlo. Góly jsem dával díky parádním přihrávkám spoluhráčů skoro do prázdné brány.



Bránili se vůbec soupeři?

To ano, soupeř hrál, ale góly padaly rychle, brzo jsme mu jich dali dost, tak odešel.



A ještě dohrával v deseti…

Ano, pak si situaci KOVO zkomplikovalo, když dostalo zbytečnou červenou kartu.



Hrajete na postu útočníka?

Hraju spíš podhrotového účastníka.



Jak dlouho se věnujete fotbalu?

To je už hodně dlouho. Začínal jsem v Hodkovicích už od žáků. V roce 2010 jsem přešel do Jenišovic na hostování a pak osm let na přestup. Před dvěma roky jsem se vrátil zase do Hodkovic.



Nastupujete taky za A tým?

Ano, dá se říct, že nastupuju skoro pořád za A i B mužstvo. Když je to potřeba, tak jdu.



Co když přijde nabídka do vyšších soutěží, přijmete ji?

To už asi ne, vzhledem k věku….ale i k časovým a jiným možnostem. Takovou nabídku bych už odmítl.



Je neslušné ptát se na věk, ale kolik je vám roků?

Je mi třicet šest. Konec kariéry to ještě neznamená, dokud budou fungovat nohy, tak fotbal budu hrát dál.



Nejvýše jste tedy hrál v B třídě?

Hrál a hraju ji nejdéle. Ale v Jenišovicích jsem si vyzkoušel i A třídu. Se svojí kariérou jsem spokojený, budu dál hrát v B třídě.



Kolik vás bude sedm gólů stát?

To ještě nevím, ale určitě něco ano, pokladník z áčka mi hned po zápase psal, že mě to něco stát bude.



A co když byste si mohl splnit fotbalový sen, za jaký tým byste si chtěl zahrát?

Za hranice bych asi nekoukal. Fandím Liberci, tak možná tam. Ale respektuji každý mančaft, nikoho nehaním. Ale třeba za ten Slovan, ovšem tak před několika roky zpátky.